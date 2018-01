Un problema serio

Desde fines del año pasado se viene generando una situación de dificultad como consecuencia del proceso de recesión vivido por Uruguay en los años previos, luego del crecimiento del período 2004-2014, posterior a la crisis de los años 2001 a 2003. Problema, que no crisis, sobre el que debemos actuar como sociedad, evitando falsas contradicciones (crisis, sí-crisis, no; campo-ciudad; 4x4 sí o no, y otras del estilo).

El proceso

Luego del período de recesión entre 1999 y mediados de 2003, la economía procesó intensas transformaciones, con las siguientes características: altas tasas de crecimiento económico, altos precios de los productos de exportación y un creciente flujo de inversión extranjera directa (IED). 1 Entre 2004 y 2015, la tasa acumulativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 6,4% anual en promedio.

El sector agropecuario fue uno de los más dinámicos, no sólo por su propio crecimiento, sino por su efecto multiplicador en el conjunto de la economía y por ser el sector más dinámico en materia exportadora. Entre 1998 y 2001 este sector sufrió una importante caída en su producción, coyuntura en la que se generó, junto al movimiento sindical y algunas cámaras empresariales, una alianza de sectores sociales, denominada Concertación para el Crecimiento, que tuvo su mayor expresión en un acto masivo el 16 abril de 2002 en el obelisco. Aquel encuentro se denominó Jornada Cívica Nacional, una instancia de protesta y, fundamentalmente, de propuestas ante la crisis.

Luego de la caída de la producción agropecuaria entre 1998 y 2001, de 2002 a 2015 el PIB agropecuario creció 42,5% en pesos constantes de 2005, a una tasa anual de 3,3%. Una de las particularidades del crecimiento del sector en el período ha sido una fuerte variación en la composición sectorial de su PIB y, en consecuencia, de la expansión de nuevos rubros, como la forestación y la soja, que en 2011 ocuparon 2.617.000 hectáreas, 16% de las 16.360.000 de hectáreas agropecuarias. La forestación comenzó su expansión en la década de 1990, pasando de 186.000 hectáreas en 1990 a 1.071.128 hectáreas en 2011.

La expansión agrícola se produce fundamentalmente a comienzos del año 2000, particularmente por el avance del cultivo de soja, que pasa de un área de 404.291 hectáreas en el 2000 a 1.545.889 hectáreas en 2011. Considerando el área sembrada por ejercicio agrícola, se observa un incremento desde 637.810 hectáreas en el año 2000 a 1.947.113 hectáreas en 2011. 2 El crecimiento de la forestación y la agricultura ha implicado el desplazamiento de otras actividades agropecuarias. Entre 1990 y 2011, el área de campo natural (pastos naturales) se redujo en 2.132.000 hectáreas, que se destinaban a ganadería de carne y lana. Entre el 2000 y 2011 disminuyeron en 262.000 las hectáreas de praderas artificiales, que se destinaban a ganadería de carne y leche.

Como contrapartida, entre el 2000 y 2015, con la transformación del uso del suelo, el mercado de tierras experimentó la compraventa de 7.840.000 hectáreas, casi la mitad del territorio nacional, con precios que pasaron de 448 a 3.594 dólares por hectárea en promedio. El arrendamiento de tierras sufrió también una profunda variación: pasó de 28 a 124 dólares por hectárea. 3

Un despegue acelerado

Debemos tener presente que la crisis de 1998-2003 se resolvió inicialmente desvalorizando la fuerza de trabajo, antes que afectando la masa de renta. Asimismo, a partir de 2003 se inició una etapa de fuerte expansión en el valor apropiado por el sector, con cambios en cómo se distribuye el ingreso dentro de este.

El boom de los commodities permitió expandir la participación relativa del ingreso laboral, que se expresa en un significativo incremento del valor de la fuerza de trabajo, en la medida en que la masa de ingreso laboral creció por la expansión en los ingresos reales de los asalariados entre 2006 y 2015. Debemos tener presente que en 2005 se inició una nueva etapa en materia de regulación del conflicto capital-trabajo en el sector agropecuario, con la llegada del Frente Amplio al gobierno.

Entre las principales medidas impulsadas que permitieron elevar 76,1% el ingreso real de los asalariados, se destacan: la convocatoria, por primera vez en la historia nacional, al Consejo de Salarios para el sector agropecuario (rural); la aprobación de la ley que regula la jornada laboral en ocho horas; la regularización de las tercerizaciones. 4

Según diversos análisis, podemos decir que luego de la crisis y del período 1998-2003 se restablecen las condiciones de acumulación en el sector, que permiten a los capitalistas incrementar su participación en el producto elevando su tasa de ganancia; que en el período expansivo (2004-2013) hay un contexto de altos precios de los productos agropecuarios y flujos de inversión extranjera directa hacia la tierra que posibilitan a los dueños de la tierra incrementar su participación en el producto del sector; y que, finalmente, se observa el inicio de un período de estancamiento (2014-2016) que afecta el ingreso de los capitalistas.

La presencia del Estado

La incidencia del Estado es una de las consignas esgrimidas como causante del “descalabro de la situación”. Basta analizar el porcentaje o peso de este como porcentaje del PIB agropecuario: luego de las medidas adoptadas en 2002-2004, 5 que lo sitúa en 5,8%, este vuelve a situarse en niveles históricos. En 1997 se situaba en 10,3%, del PIB agropecuario y actualmente se encuentra en 8,1%. La presión fiscal global sobre el agro uruguayo no se aparta, en general, del nivel de los demás sectores.

El papel del Estado, en definitiva, ha sido de medidor en el sector. Redujo la presión tributaria en los años de crisis y permitió la desvalorización de la fuerza de trabajo, mientras que durante el período de crecimiento elevó la presión tributaria y presionó al alza los salarios. De hecho, y a pesar del constante cuestionamiento que reciben las modificaciones tributarias y de la mayor regulación e incidencia del Estado en el ingreso salarial de los trabajadores, no es de recibo argumentar que ese es el responsable último de la situación actual. 6

Qué está en juego

Lo que está en juego es nada más ni nada menos que cómo se distribuye el ingreso en el sector agropecuario, que además implica a otros sectores que se encadenan en el proceso productivo nacional en un momento de dificultades en la economía. Las protestas y el reclamo abarcan un amplio abanico de temas tales como el atraso cambiario, el costo del Estado, las tarifas públicas, los costos salariales y la presión impositiva.

Es importante considerar (incluso desde el punto de vista de quienes impulsan esta movilización) que no todos los sectores están en igual situación tanto en las pérdidas como en las ganancias. En un sector dependiente de precios internacionales no es menor que los precios de algunos productos agrícolas hayan bajado mientras se mantiene elevado el precio de la tierra, y dentro de la cadena productiva, no es menor que esta situación afecta a la baja el uso de maquinaria agrícola y a quienes brindan otros servicios derivados.

Seguramente, el día de hoy será un mojón en este proceso, al que hay que prestarle atención. Es necesario evitar la respuesta conservadora y de reacción automática de que esto es un movimiento orquestado por ciertos políticos, o que andan en camionetas 4x4, o algún otro disparate parecido, que sólo refleja el temor a quienes se movilizan en el marco de condiciones objetivas, aunque subjetivamente haya actores que buscan o tienen otras intenciones que benefician a unos pocos.

Quienes tienen la responsabilidad de administrar el Estado dentro de una concepción de izquierda están obligados a considerar y encontrar los caminos y las respuestas adecuadas a los justos reclamos, difundiendo y precisando los términos de las respuestas posibles, considerando que la sociedad somos todos y que cualquiera sea la o las soluciones, será el conjunto de la sociedad uruguaya el que se hará cargo de estas, como sucede en cualquier sociedad organizada.

Es importante comprender el significado de lo que está pasando y de cómo debemos actuar quienes creemos que los compromisos con los cambios sociales requieren respuestas lúcidas y sin perder el sentido de compromiso con la sociedad toda, sin acomodamientos a las leyes dominantes del capitalismo.

Hace unos días, el sociólogo Gustavo Leal expresaba algo muy interesante sobre este movimiento: “En su interior procura expresar un sentimiento que es muy poderoso en términos políticos; la idea de que el ciclo de la izquierda llega a su fin y está agotado. El movimiento de protesta de los productores es muy funcional al inicio de una campaña electoral que será larga y muy dura. Expresa la movilización de una coalición de intereses amplia [a la] que une el espanto a la izquierda y [en la que] anida la esperanza de un nuevo gobierno. Es claro que las condiciones subjetivas son lo que los reúne. Creo que este movimiento de verano no es pasajero y que va a forzar a medidas radicales. El 23 de enero en Durazno habrá mucha gente, y eso tendrá un impacto”.

Es llamativo el discurso de ciertos actores que mencionan “el sacrificio de quienes se levantan a las cinco de la mañana”, como si esto fuera una muestra particular, cuando miles de trabajadores hacen esto para ganarse el sustento diariamente.

Sobre el autor Francisco Amorena es integrante de la Unidad de Salud del Frente Amplio

1.De 2005 a 2014 la IED creció de 847.000 dólares a 2.187.000 dólares con un pico de 3.032.000 dólares en 2013 (BCU, 2016).

2 y 3.DIEA-MGAP, 2003 y 2014.

4.Carámbula et al. (2012), Los límites de la ciudadanía: el caso de los trabajadores asalariados rurales. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República: 351-370.

5.Se eliminó el impuesto al patrimonio para el sector, se redujeron las tasas de la Contribución Inmobiliaria Rural, se exoneró el pago de aportes patronales y se bajaron las tasas del Imeba.

6.Gabriel Oyhantçabal y Martín Sanguinetti, “El agro en Uruguay: renta del suelo, ingreso laboral y ganancias”, Problemas del Desarrollo, 189 (48), abriljunio 2017, http://probdes.iiec.unam.mx.