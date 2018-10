Guillermo García Cruz brindará un taller de dibujo artístico, sin costo, dirigido a estudiantes de quinto y sexto año de bachillerato. Será mañana, de 16.30 a 18.00, en la Universidad Católica del Uruguay (8 de Octubre 2738) y hay tiempo hasta hoy para inscribirse escribiendo al correo promocion@ucu.edu.uy

Volviendo “de un año soñado en País de Gales”, Martín Verges Rilla reabre su taller en Convención casi Durazno y propone sumergirse en “La Vanidad de las Pequeñas Diferencias”, una experiencia dirigida “a personas que se sienten intrigadas respecto al arte contemporáneo, cuenten o no con conocimientos previos en la materia”. Utilizando una traducción propia del libro Playing to the Gallery (Penguin, 2016), aún no publicado en castellano, a Verges le interesa mostrar “la visión bienhumorada y popular con la que Perry arroja luz sobre muchos lugares comunes del arte actual”. Además del artista ganador del premio Turner en 2003, se recorrerán trabajos de autores como Duchamp, Manzoni, Komar y Melamid, Hockney, Dreller, Marclay, Parker, Sehgal y Banksy, entre otros intercambios. Pare esto se pactan cuatro encuentros: sábados 3, 10, 17 y 24 de noviembre a las 18.00, con un costo de 1.000 pesos. Informes e inscripciones: 099421487 o segrev@gmail.com