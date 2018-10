Amado incorpora a Trostchansky a su sector

Julio Trostchansky, ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay, se reunirá hoy con el diputado Fernando Amado, escindido del Partido Colorado, y anunciará su incorporación al sector que este legislador está armando, por fuera de los partidos tradicionales y del Frente Amplio (FA). La incorporación se oficializará hoy a las 13.00, cuando ambos se reunirán en el local de La Pasiva ubicado en la plaza Matriz. Con esta adhesión, el ex colorado comenzará un ciclo de reuniones por todo el país en busca de nuevas incorporaciones a su sector. La visión desalineada de los partidos tradicionales y del FA de Trostchansky quedó materializada en un tuit que publicó el lunes: “Preocupa lo de [Jair] Bolsonaro [en Brasil], pero gran preocupación debe despertar la permanencia del régimen de [Nicolás] Maduro en Venezuela. También es preocupante que un ex presidente se presente apoyando un acto de un vicepresidente obligado a renunciar. No se puede mirar con un solo ojo”.