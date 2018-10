Daniel Martínez sumó dos apoyos el fin de semana

“Creemos que Daniel Martínez es un gran candidato, pero sobre todo por lo que ha sido su gestión de gobierno y su trayectoria ha demostrado que es un hombre de diálogo y encuentro”, destacó el presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Rodríguez, luego de que la convención nacional de ese sector frenteamplista definiera el sábado su apoyo a la precandidatura del intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Al encuentro asistieron, entre otras figuras del PDC, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo; el director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Rodríguez; y el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula. También concurrieron dirigentes de Alianza Progresista, como el canciller Rodolfo Nin Novoa y la ministra de Turismo, Liliam Kechichián. Martínez afirmó que con los militantes del PDC lo unen “muchas historias, cercanías y hasta parentesco”.

Otro sector que se pronunció por la precandidatura de Martínez fue Izquierda Abierta, encabezado por el ex legislador Leonardo Nicolini. La decisión se tomó en una reunión del grupo en la noche de ayer. Según explicó Nicolini a la diaria, consideran que Martínez “es un candidato con el cual podemos ganar” y además es “un buen candidato”. “Es un candidato joven, es parte de la renovación” y puede “continuar con el proceso que el Frente Amplio [FA] ha llevado hasta ahora”, valoró.

Consejos para Sendic

En su Convención Nacional, el PDC respaldó expresamente al presidente del FA, Javier Miranda, ante las críticas del diputado Saúl Aristimuño, de la lista 711. Este acusó a Miranda de encabezar una “campaña” contra el ex vicepresidente Raúl Sendic, líder de la 711. “Respaldamos a Javier en la lucha ética que está desarrollando”, sostuvo Jorge Rodríguez.

Además, tanto los dirigentes presentes como Martínez señalaron la necesidad de que Sendic abandone sus pretensiones de postularse al Senado. “Ojalá que Raúl tome la decisión de contribuir con una resolución propia a solucionar un problema que está vigente en el Frente Amplio”, afirmó Martínez. “Sería importante, para evitar problemas y para el sistema político, que Raúl diera ese paso”, añadió. A su vez, Kechichian instó a Sendic a seguir “el ejemplo del compañero [Liber] Seregni”, quien “en algún momento de su vida pensó que era un obstáculo y dio un paso al costado”.

La guerra sucia

Por otra parte, ayer Telenoche informó que el equipo de trabajo de Martínez detectó más de 1.500 cuentas de Twitter que se dedican a difundir información negativa y en muchos casos falsa sobre el precandidato. Martínez se refirió a este tema durante la conferencia de prensa del Frente Liber Seregni en apoyo a su precandidatura. “Nosotros no vamos a ser Torquemada, no vamos a salir a perseguir a nadie. Simplemente hacemos el razonamiento: ‘pucha, qué triste, qué lástima que haya gente que tenga que apelar a este tipo de bajezas para lograr un posicionamiento electoral’. Me duele como uruguayo. Uno tal vez esperaba que cosas que han pasado en otros países no se dieran. Lamentablemente, hay quienes apelan a eso”, expresó.