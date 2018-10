Detuvieron a un sospechoso de enviar las bombas por correo en Estados Unidos

En la tarde de ayer fue detenido en Florida, Estados Unidos, un hombre de 56 años tras la investigación policial sobre los envíos de bombas a diversas figuras relacionadas con el Partido Demócrata y el progresismo estadounidense.

En el vehículo del detenido, César Sayoc Jr, se encontró material de campaña del presidente Donald Trump y propaganda contra la ex secretaria de Estado y candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Sayoc posee antecedentes policiales y habría asistido a varios actos de apoyo a Trump, así como a la celebración de su asunción presidencial, según NBC.

Entre el lunes y el jueves habían llegado cartas con explosivos a las direcciones del ex presidente Barack Obama, el filántropo George Soros, la diputada Maxine Waters, el ex vicepresidente Joe Biden, el fiscal Eric Holder, el ex director de la CIA John Brenna, el ex director de inteligencia James Claper, la senadora Cory Broker y el actor Robert De Niro.