Luego de varios días de negociación, la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) logró cerrar un acuerdo sobre el proyecto de ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, también llamado Caja Militar. Los legisladores firmaron un documento en el que se detallan los cambios hechos al proyecto aprobado en el Senado, y por el cual se comprometen a respaldarlos cuando se trate en el plenario de la Cámara de Representantes. “Esas firmas garantizan que la bancada del FA va a tener los 50 votos para aprobar el proyecto de reforma de la Caja Militar”, aseguró a la diaria Bettiana Díaz, diputada del Movimiento de Participación Popular.

En el documento, sobre el que informó Subrayado, se establece que la reforma abarcará a los militares con 15 o menos años de actividad y, en el caso de los subalternos, se aplicará sólo a aquellos que tengan cinco o menos años. Se fija el tope jubilatorio en 101.108 pesos, de modo que se retoma la iniciativa original del Poder Ejecutivo, ya que en el Senado se había fijado en 110.238 pesos, y en el régimen de transición se fija un retiro máximo de 139.105 pesos. Otro de los puntos que se modifican es el haber de retiro por “incapacidad completa” producida debido a actos de servicio, que será igual al haber básico de retiro del grado superior (o a 100% del haber básico de retiro en caso de que no exista grado superior), y “65% del haber básico de retiro en los demás casos”. Se agrega un inciso al artículo 8, que establece que los militares que, por su edad al ingresar en las Fuerzas Armadas, “no alcancen a cumplir con los años mínimos de servicios militares efectivos” para configurar una causal jubilatoria cuando lleguen a la edad de retiro obligatorio, podrán continuar en funciones hasta configurarla. Asimismo, se modifica el porcentajes del haber de retiro voluntario para los soldados, que era de 45% y pasará a ser de 50%. Para los oficiales se mantiene en 45%.

El diputado de la Liga Federal (LF) Darío Pérez dijo ayer de mañana en rueda de prensa que esperaba que el entendimiento quedara por “escrito, negro sobre blanco”, y se salvaran “algunos detalles” para poder anunciar que llegaron a un acuerdo definitivo. Esos detalles, agregó Pérez, tienen que ver “con el cambio de alguna palabrita en algún artículo”, por ejemplo, en el punto que se incorporó luego en el documento aprobado por toda la bancada respecto del haber de retiro voluntario. “Estamos hablando de que estos haberes básicos se hacen sobre sueldos muy magros, sueldos muy chiquitos”, manifestó.

El diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista, dijo a la diaria que se logró un “acuerdo con Darío” pero que todavía se estaban ultimando los detalles de las modificaciones con la bancada oficialista del Senado, a donde deberá volver el proyecto que ya había sido aprobado allí, y también con el Poder Ejecutivo. Díaz subrayó que el acuerdo garantiza que “la bancada del FA va a tener 50 votos” para aprobar la iniciativa en general, y los puntos en particular que se cambiarán. También recalcó que uno de los planteos de la oposición fue que la reforma “era muy dura” y que como “se trabajó muchísimo” en algunos aspectos que cuestionaba, quizá ahora sea posible “recoger algunos votos por fuera del FA”.

Por su parte, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo a la diaria que también estaría dispuesto a dar su voto si se cumplen las condiciones que su sector propuso al oficialismo. Entre los cambios sugeridos –similares a los planteados por Pérez para el personal subalterno–, Rubio destacó que en el oficialismo hay acuerdo para modificar el régimen de transición en lo que refiere a la tropa, y para permitir que los militares que no alcancen la causal jubilatoria por haber ingresado con extraedad puedan seguir trabajando hasta cumplir con los requisitos necesarios para jubilarse. “En el artículo 2 se abre la posibilidad de colocar impuestos nuevos, pero eso es simplemente un cambio de redacción. Creo que estamos en camino de cerrar el acuerdo”, manifestó.

Otros planteos

La Comisión de Hacienda Integrada con Seguridad Social de la Cámara de Diputados recibió ayer al equipo de estudio de Seguridad Social Militar. Según explicó la diputada del Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz, son un grupo de militares retirados, que insistieron en que no representan a las Fuerzas Armadas en actividad, y están de acuerdo con “que tiene que haber una reforma de la Caja Militar”.



El equipo de estudio llevó a la comisión una presentación en la que analizan el proyecto votado en el Senado y estudian el escenario a futuro en caso de que se aplique la reforma. Según explicó Díaz, los retirados se explayaron acerca de las especificidades del estado militar y plantearon que su situación y condiciones laborales no son equiparables a las del régimen general de jubilaciones para otros trabajadores. Por eso, reiteraron su interés en que se computen siete años de actividad por cada cinco reales, y no seis por cada cinco, como establece el proyecto. “El cuestionamiento es a todo el proyecto, reiteran que es violatorio de los derechos adquiridos, pero es de público conocimiento que vamos a flexibilizar algunos puntos de la reforma de la Caja Militar”, dijo Díaz.