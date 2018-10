El MEC y el MI coordinan acciones para que los lugares con placas de memoria cuenten con la cobertura de cámaras de seguridad

La placa de memoria en homenaje al capitán de navío Óscar Lebel fue vandalizada este fin de semana. La Coordinadora M del Frente Amplio y vecinos de la zona realizaron una movilización de repudio al atentado frente a la casa donde se había ubicado la placa, en La Gaceta y 26 de Marzo. El 27 de junio de 1973, Lebel, integrante de la Armada Nacional, puso en el balcón de esa casa un cartel contra la dictadura, flanqueado por las banderas nacional y de Artigas.

Nicolás Pons, representante de la Comisión Especial de Reparación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dijo a la diaria que tienen como “compromiso” reponer las placas “cuantas veces sea necesario”. Señaló que “una política de memoria no puede quedar relegada a este tipo de manifestaciones intolerantes de personas que no logran dimensionar que la sociedad uruguaya ha madurado este tema, no sólo al mirar para atrás sino al pensar su futuro”.

Según explicó, la Coordinadora M hizo la denuncia en la comisaría de la zona y desde el MEC comenzaron a coordinar con el Ministerio del Interior (MI) para “garantizar la cobertura de las cámaras de seguridad en todos estos sitios de memoria”. Por ejemplo, en los memoriales del Penal de Libertad y el de los Detenidos Desaparecidos existe una “coordinación con el MI para generar una cobertura de cámaras y procurar que esos lugares estén vigilados”. “Estamos convencidos de que los atentados no se explican como hechos aislados. No es posible adjudicarlos a una organización específica, pero existe una conducta desajustada que se repite”, reflexionó Pons.

Gastón Grisoni, de la organización de ex presos políticos Crysol, explicó a la diaria que se reunieron con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por el tema de las cámaras, y que piensan hacer lo mismo con otras personas. “Vamos a conversar con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para aclarar jurídicamente qué fiscalía va a abordar estos temas, con el PIT-CNT y con las distintas organizaciones de derechos humanos para ver cómo procesamos todo esto”, dijo.