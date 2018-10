Estados Unidos quiere definir el género como inalterable

En una iniciativa que revocaría protecciones y reconocimientos de derechos para personas transexuales, el gobierno estadounidense que encabeza el presidente Donald Trump está considerando definir el género de una persona según los genitales que tenga al nacer.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos encabeza la iniciativa para establecer una definición legal para “sexo” bajo la ley de derechos civiles que prohíbe discriminar por género en programas de educación que reciben fondos del gobierno federal, de acuerdo con un proyecto al que accedió The New York Times.

La iniciativa señala además que la agencia sanitaria busca que todas las dependencias gubernamentales adopten una explícita y uniforme definición de género “con una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y manejable”. Además, el Departamento de Salud propone que el “sexo” sea definido, tanto para el hombre como para la mujer, como inalterable.

La propuesta de la nueva definición de género eliminaría el reconocimiento bajo leyes federales a cerca de un millón y medio de estadounidenses que se reconocen con un género distinto del asignado.

Según informó The New York Times, esta iniciativa sería la más significativa de una serie de maniobras promovidas por el gobierno de Trump para excluir a estas personas de la protección de derechos civiles y revocar el reconocimiento de derechos que obtuvieron durante la administración anterior, del ex presidente de Barack Obama.