Ex líderes de las FARC criticaron el proceso de paz

En una carta enviada a la Comisión de Paz del Senado colombiano, los ex líderes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, afirmaron que el acuerdo de paz que firmaron con el gobierno de Colombia en 2016 fue “traicionado”. Ejemplo de eso, agrega el texto, es que “no se aplicó plenamente la amnistía”, “todavía quedan guerrilleros presos” y no hay “titulaciones de tierras, ni fondo de tres millones de hectáreas para los que no las tienen”.

Márquez y Velásquez, que abandonaron la zona de reincorporación de guerrilleros a mediados de agosto y cuyo paradero se desconoce desde entonces, explican en el documento que el fracaso del proceso de paz se debe a “tres actos de insensatez”. Enumeran en ese sentido la “inseguridad jurídica”, las “modificaciones al texto original de lo convenido” y el “incumplimiento de aspectos esenciales del acuerdo”.