Frente Amplio quiere que ley trans se vote el lunes en comisión

El Frente Amplio (FA) tiene previsto entregar hoy las modificaciones a la ley integral trans que fue elevada al Parlamento por el Poder Ejecutivo en junio de 2017. El senador Marcos Otheguy (FA) dijo a la diaria que la intención de los legisladores del FA es que se empiece a votar el proyecto el lunes 8 de octubre, “aunque haya algún artículo que quede para terminar de ajustar”. En ese caso, se empezaría votando los artículos en los que ya hay acuerdo en su redacción.

El lunes los integrantes de la oposición pidieron aplazar la votación para poder ver las modificaciones propuestas por el FA: el presidente de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, Germán Coutinho (Partido Colorado), había dicho a la diaria que si el texto no era entregado ese lunes era muy probable que no se votara la semana siguiente, ya que los senadores debían tener tiempo para analizar los cambios. Además, la comisión citó al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a solicitud de Daniela Payssé (FA), para que dé su opinión sobre el nuevo articulado. Otheguy dijo ayer que la asistencia de Basso todavía no fue confirmada y dependerá de la agenda del jerarca.