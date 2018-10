Integrantes del FLS presentaron reparos sobre documento del MPP

El documento 4 problemas, 4 objetivos, 4 propuestas y 4 lineamientos para el cuarto gobierno, elaborado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), generó repercusiones en el Frente Liber Seregni.

En ese texto, el sector hace un diagnóstico de la situación actual de la fuerza política oficialista y opina que la población ha declinado el entusiasmo ante la gestión del gobierno. “Las mayores dificultades que tuvimos en este período y el menor aumento relativo de los salarios y de los ingresos, la disminución de las políticas de apoyo a iniciativas sociales, la insuficiente divulgación de información de las dificultades que tuvimos, la poca capacidad para comparar la evolución en Argentina y en Brasil con la evolución en Uruguay, produjeron un desgaste natural en las expectativas creadas y ahora vamos a tener que remontar esa realidad”, sostiene.

El MPP hace hincapié en que es “imprescindible modificar, al menos parcialmente, una política económica que está cerca de agotarse”. Para ello propone diversas alternativas: continuar promoviendo la inversión, pero incorporando “tecnología y mano de obra nacional, especialmente mujeres y jóvenes”, e impulsar con mayor fuerza a las empresas nacionales, en especial a las pequeñas y medianas, así como a emprendimientos cooperativos, familiares y de economía social.

Este punto, en particular, generó reparos en filas del Frente Liber Seregni, muy implicado en la conducción económica desde 2005. El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay (AU), manifestó que le parecía “discutible el enfoque” del MPP, ya que en el documento se pone mucho énfasis en lo económico, como si fuera el “único tema en el que estaríamos en problemas”. Opinó además, acerca de las propuestas de cambio que el sector plantea en esa materia, que “parece que no saben que ya se están realizando actualmente”, en referencia, por ejemplo, a las políticas focalizadas de fomento a las pequeñas y medianas empresas. Por último, manifestó que no hay “muchos elementos” para saber “cómo se podría financiar lo que proponen hacer”.

“No comparto muchos términos de ese documento”, dijo la senadora Daniela Payssé, también de AU, y precisó que no quería discutirlo en los medios, aunque aseguró que le “disgustó bastante” que el texto fuera filtrado a la prensa después de que el MPP lo presentó el lunes en el Secretariado Ejecutivo del FA. “Si es un documento programático tendría que haber sido dirigido en su momento a la Comisión de Programa, porque nos dimos un calendario para eso. Sin embargo, no apareció en sea discusión”, apuntó.

Otra de las propuestas del MPP es la de “un shock de infraestructura” que “potencie la producción” y “fortalezca el desarrollo urbano”. En materia de educación, sostiene que es necesario contar con “el presupuesto adecuado”, pero agrega que también hace falta “un proyecto previamente elaborado” que mejore “la calidad educativa” y amplíe la oferta en “áreas técnicas, tecnológicas y profesionales”. Sobre la política de seguridad, plantea “combatir la violencia en todas y cada una de sus formas”. Esto significa, según se señala en el texto, “continuar fortaleciendo las capacidades técnicas y operativas de la Policía” –“ni mano dura ni mano blanda, sino la ‘justa’”–, en el marco de la implementación de “una política integral de seguridad”. Asti comentó al respecto que de todos modos hay una “subvaluación de los temas de seguridad, salud y educación, que son problemas que estamos teniendo. Hay prácticamente cero referencias a esos aspectos, y creo que son claves para un cuarto gobierno”, afirmó.