La candidatura de Cosse gana adhesiones dentro del MPP

Si bien el Movimiento de Participación Popular (MPP) se apresta a dar su respaldo a todas las precandidaturas que se presenten en el Plenario Nacional del Frente Amplio, el sector político no ha definido a quién apoyará en las internas del año que viene. Lo único concreto que ha decidido la dirección nacional del sector es que no presentará un candidato propio. “No vemos bien que el grupo más grande presente su candidato. Eso plantea un escenario de competencias internas y queremos evitarlo”, dijo a la diaria el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ernesto Agazzi. Sin embargo, varios dirigentes buscan a toda costa convencer al ex presidente José Mujica de que desista de su actual postura y vuelva a postularse.

En estos últimos meses, el otrora mandatario ha propuesto como posibles precandidatos a los ministros Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social) y Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería), y esta última posibilidad parece estar ganando varios respaldos dentro del sector y sus aliados, aunque por el momento son simplemente a título personal.

El martes, el senador Rubén Martínez Huelmo (Espacio 609, que reúne al MPP y aliados) dijo que en caso de que Mujica no sea candidato, “el FA tiene que proponer una mujer”. “Es la época, es el momento adecuado para que la igualdad de género en las candidaturas presidenciales se dé de una buena vez y para siempre”, sostuvo, y afirmó que el FA es el único que podría hacer llegar a una mujer a la presidencia. El legislador señaló que “la que está en carrera es Carolina” y que él, a nivel personal, siente “simpatía” por esa postulación. “Quien la propuso y ha puesto en este baile fue el propio Pepe Mujica, porque ella reúne todas las condiciones”, aseguró. De todos modos, acotó que “el Congreso quizá pueda decidir alguna otra” candidatura femenina.

Desde el MPP también manifestó su preferencia por Cosse el diputado Julio Battistoni. El legislador dijo, a título personal, que la ministra sería “una candidata excepcional”, por su “capacidad de trabajo, imaginación para encontrar soluciones y capacidad de gestión”. No obstante, afirmó que se atendrá a lo que resuelva su sector.

Una posición similar tiene la diputada coloniense Mercedes Santalla, también del MPP. “Me parece que una mujer daría una mejor visión, y no lo digo por la cuota. Y además Carolina en el interior del país ha hecho un buen trabajo: fue conocida por lo que hizo en Antel y ahora por lo hecho en el Ministerio de Industria”, sostuvo.

A fines de agosto, el diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo en una entrevista con Diamante FM que le “encantaría” que una mujer encabezara la fórmula, y que le gustaría que Cosse fuera candidata.

La ministra ya cuenta con el respaldo de los sectores Rumbo de Izquierda (del senador Marcos Otheguy), De Frente (del ex secretario político del FA y director del IMPO Gonzalo Reboledo) y Partido Socialista de los Trabajadores, cuya principal figura es el director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera.

Cosse dejó claro que, si se confirma su precandidatura, se apartará de su cargo cuando el FA lo decida. “Quiero respetar el proceso democrático de definición de temas del FA. Acataré cualquier cosa que el FA defina en este proceso de participación. Y si yo tuviera el honor de ser una precandidata o candidata del FA, como hemos acordado en el gobierno, cuando defina comenzar la campaña voy a renunciar porque no me parece compatible”, dijo en declaraciones publicadas por La República.