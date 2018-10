Mujica sostuvo que no autorizó ni desautorizó a Sendic

El ex presidente José Mujica dijo que su participación en el Plenario de la lista 711 el domingo no implica un respaldo a la postulación del ex vicepresidente Raúl Sendic al Senado. “No fui ni a confirmar, ni a autorizar, ni a desautorizar. El Frente Amplio [FA] tiene sus colectivos y hay que respetar ahí a los grupos humanos”, dijo Mujica ayer en una entrevista con el programa radial En perspectiva, de Radiomundo. Acto seguido, el otrora mandatario dio a entender que es el FA el que debe resolver qué es lo que se hará con Sendic: “Hay un colectivo que tendrá que decidir y tendremos que hablar, pero si me dedico a hablar de afuera y a bombardearlo [a Sendic], lo único que voy a encontrar va a ser una actitud paranoica. Estas cosas delicadas no se hablan agrediendo sino convenciendo. Y para ello hay que mantener una buena relación y respeto, porque si no, no se tienen esas credenciales para poder hablar”.

Mujica también comparó la situación del ex vicepresidente con la del diputado frenteamplista Darío Pérez, ya que a ambos los quieren sancionar en la interna del FA. “Incluso teniendo discrepancias con él, [a Pérez] le doy un abrazo. Lo preciso adentro, con todos los dolores de cabeza que se pueden generar”, afirmó.