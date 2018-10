Murro se baja de la carrera de las precandidaturas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, decidió retirarse de la carrera de las candidaturas a la presidencia de la República. Según informaron a la diaria fuentes cercanas a él, su principal motivo para dar un paso al costado “es, más que nada, que no ha habido pronunciamientos políticos de sectores” para apoyarlo, en particular del Movimiento de Participación Popular (MPP). Si bien esa agrupación sólo ha definido por ahora habilitar todas las precandidaturas que se presenten en el Frente Amplio (FA), varios dirigentes plantearon a este medio que les gustaría respaldar a la ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse. También señalan que el ex presidente José Mujica, luego de pedirle que se postulara, se desentendió del asunto: “En realidad, el Pepe lo fue a buscar y después el apoyo no apareció. Entonces, si bien ha tenido mucho respaldo de la gente, se ve sin aparato político detrás”.

A mediados de julio, Mujica se reunió con Murro y le propuso que se lanzara como precandidato a la presidencia de la República. El ministro aceptó la oferta y en rueda de prensa dijo que era “un honor” y una “emoción”, y que no podía negarse ante la iniciativa de alguien como el ex presidente. Sin embargo, este manifestó luego, en más de una ocasión, que seguía buscando “alguna fórmula que permita juntar dos o tres espacios para llegar a algún candidato independiente que nos pueda servir a todos” y garantizar la unidad del FA.

La idea de que Murro se postulara suscitó, de todos modos, apoyos por fuera de las estructuras sectoriales del FA. El 25 de julio, militantes oficialistas de la regional noroeste de Canelones reunieron firmas en apoyo al ministro de Trabajo y se las entregaron al presidente del FA, Javier Miranda. Luego, un grupo de jubilados y pensionistas le entregó otras 800 firmas que impulsaban la precandidatura de Murro.

Desde que su nombre se lanzó al ruedo, la posibilidad de que se postulara estuvo atravesada por un debate sobre si estaba habilitado. Murro fue presidente del Banco de Previsión Social hasta 2015, y el artículo 195 de la Constitución establece que los integrantes de la dirección de ese organismo “no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese”. Ayer, el semanario Búsqueda informó que Miranda le pidió a José Korzeniak (constitucionalista), a Washington Salvo (ministro de la Corte Electoral) y a Óscar Sarlo (catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República) sendos informes sobre este punto y que sólo Korzeniak opinó que Murro puede ser candidato, mientras que Salvo sostuvo en su escrito que está inhabilitado, y Sarlo expresó una posición con “matices en ambos caminos”. A Murro lo “sorprendió” que esto “saliera en la prensa cuando él recibió ayer la información”, dijo una de las fuentes consultadas, y agregó que el ministro aceptó en su momento con “una enorme honestidad” la propuesta de Mujica, pero que “en las próximas horas anunciará que se va a bajar”.