Orsi: confianza en las instituciones “ha ido descendiendo”

El jueves, en el marco de la presentación de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Intendencia de Canelones, el jefe comunal, Yamandú Orsi, habló sobre la transparencia y la credibilidad del sistema político y puso sobre la mesa algunas advertencias. En concreto, opinó que en Uruguay el índice de confianza en algunas instituciones “ha ido descendiendo”, algo que podría atribuirse a “señales que no son positivas”. “Que pueden ser corrupción o no, pero hay una demanda ética que no podemos desconocer”, señaló. El intendente canario, que en varias oportunidades ha sido crítico con la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic, dijo que, además de la “permanencia” de un partido político en el gobierno, está en juego “la credibilidad de todo un sistema republicano”. En esa línea, y hablando de los diez años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, Edison Lanza, planteó que “muchas veces” los políticos afirman que si hay un problema de corrupción debe resolverlo la Justicia. “Y yo creo que eso no es tan así. Hay una obligación del poder político de resolver estos temas y luego sí será la Justicia la que determine. Pero cuando llega a la Justicia el daño ya se hizo”, manifestó.