Polémica por inauguración de monumento a la Biblia en Melo costeado por la Intendencia

Un grupo de organizaciones sociales y colectivos manifestaron su repudio a la inauguración de un monumento a la Biblia en el cantero central de la ruta 8, en Melo, Cerro Largo. “Creemos necesario manifestar nuestro repudio ante la actitud de atropello por parte de la Intendencia Departamental”, que “incurrió en un grave error que viola profundamente la laicidad junto a otros valores democráticos”, expresa la declaración firmada por Colectivo Frida, Colectivo Río Branco Diversidad, CUT, Campesinas Rebeldes, Coordinadora 8M, Mujeres de Frontera, Development Alternatives with Women for a New Era y la comisión de apoyo a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Melo. Según las organizaciones, el monumento es producto de un acuerdo “cerrado entre la Intendencia y algunos sectores evangélicos. Un acuerdo bipartito que no respetó en ningún momento los procedimientos necesarios”. Denuncian que la Intendencia de Cerro Largo “ha violado” el artículo 5° de la Constitución, en el que se establece que “todos los cultos religiosos son libres en Uruguay” y “el Estado no sostiene religión alguna”, así como el artículo 37, inciso 3, de la Ley Orgánica de Municipios (9.515), que “indica la prohibición de ‘levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental’” correspondiente. Finalmente, los grupos firmantes de la declaración solicitan que “se revea esta situación a través de la Junta Departamental”.

El pastor Heber Andrade, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo ayer a La Voz de Melo que se trata de “un hecho histórico para la iglesia y el pueblo evangélico de Melo”. “Que tengamos un monumento a la Biblia, la palabra de Dios, es una gestión que surgió hace mucho tiempo en mi corazón, lo transmití al intendente [Sergio Botana] conjuntamente con la Asociación de Pastores Evangélicos de Melo, y logramos concretar este sueño que estaba en nuestro corazón”. Andrade agradeció a Botana y contó que el monumento tiene inscripto el salmo 19, versículo 105 (“Lámpara es a mis pies tu palabra”) y la frase “Jesús es el camino, la verdad y la vida” [San Juan 14:6]. Además, destacó que el costo de la obra corrió por cuenta de la Intendencia y que “la iglesia evangélica no tuvo que poner nada”. “Esto le va a hacer bien a toda la ciudadanía”, remató Andrade.

También en declaraciones a La Voz de Melo, Botana admitió que hubo “cierta omisión” al no consultar a la Junta, pero calificó a los críticos de la iniciativa como faltos “de tolerancia”. “Que alguien venga a tener problemas con la Biblia, ¿no será copia de la espantosa posición de los montevideanos en ese sentido, o el Frente Amplio (FA), que prohibió nada más ni nada menos que a la virgen?, ¿queremos prohibir a la Biblia en nuestra ciudad? Me parece una falta de tolerancia absoluta”, afirmó.

Consultado por la diaria, el edil del FA Ademar Silvera dijo que la Mesa Política Departamental de la coalición va a tomar postura sobre el tema y confirmó que el tema “no pasó por la Junta”, por lo que “constituye una ilegalidad por parte de Botana”, “una de las tantas a las que nos tiene acostumbrados”. El edil agregó que no están hablando de “falta de tolerancia o de rechazo a la realización de una obra de este tipo”. “Si se hubiera seguido el proceso regular, seguramente tendría el payo de la bancada del FA, pero es una obra realizada por decisión del intendente financiada con recursos de la Intendencia sin recorrer los caminos correspondientes, por eso consideramos que es una violación a la legalidad y a la laicidad”, concluyó.