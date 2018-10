Roger Waters será declarado visitante ilustre de Montevideo

Cuando el año pasado se reveló que el ex bajista y líder de Pink Floyd, Roger Waters, se presentaría el 3 de noviembre en el estadio Centenario, la noticia superó cualquier expectativa. En sintonía con esta euforia, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, decidió declararlo visitante ilustre el mismo día del show.

Después de una carrera solista de más de 30 años, y luego de haber realizado entre 2010 y 2013 la exitosa gira mundial The Wall Live (que, por ejemplo, rompió todos los récords de asistencia al estadio Monumental de River Plate, al llenarlo nueve veces de corrido y vender 45.000 entradas), en 2017 Waters sacó un nuevo disco, llamado Is This the Life We Really Want?, y desde mayo del año pasado recorre el mundo con Us+Them, gira con la que llegará a Uruguay. Conocido por su defensa de la causa palestina y su activismo político, el 11 de octubre, cuando se presentó en San Pablo, Waters se pronunció contra el ultraderechista Jair Bolsonaro diciendo: “Yo preferiría no vivir bajo la reglas de alguien que cree que la dictadura militar es una buena cosa. Recuerdo los malos días de Sudamérica durante las dictaduras y fue algo feo”. El público se polarizó entre los que lo abuchearon y lo aplaudieron, pero él contraatacó: “Tendremos que encontrar una manera de usar nuestra lucha para combatir a los cerdos”.

La noche anterior –también en San Pablo–, el rockero había montado pantallas gigantes sobre el escenario, en las que se leía “resistan al neofascismo”, y luego se sucedía una lista de líderes políticos, entre los que encontraban Bolsonaro y Donald Trump; al final se desplegó la frase “Ele não” (“él no”), el lema entre los brasileños que rechazan a Bolsonaro. Mientras una parte del público vitoreó “él no”, la otra respondió con “fora PT”, en alusión al Partido de los Trabajadores.

El año pasado Waters admitió que se había naturalizado el hecho de no reaccionar, “de quedarnos quietos e indiferentes”. Ya que “hay preguntas fundamentales que necesitamos responder más cuidadosamente [...], tenemos que aprender que lo más importante es sentir empatía por los demás. La empatía es la clave de todo”.