Sanguinetti: “Es halagador que a esta altura de la vida piensen que uno puede ser importante para eso”

El ex presidente Julio María Sanguinetti fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de ser precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. En declaraciones a Radio Carve, Sanguinetti dijo que no es “tan ingenuo para decir” que no se “lo están proponiendo”, y mencionó que hasta personas del Partido Nacional le pidieron que “dé una mano”. “Es halagador que a esta altura de la vida piensen que uno puede ser importante para eso”, admitió, pero aclaró que en lo personal no tiene “ningún apuro en el rumbo que se deba tomar”.

El ex mandatario afirmó que decidió aceptar el pedido de “un grupo de gente” de que “los encabezara, que los articulara, porque estaban sin amalgama”, y que siente “cierta satisfacción” al ver “que aquel partido que estaba en 4%, 5%, 6%, hoy anda en las encuestas en 10%, 11%, 12%”.