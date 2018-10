Sendic ratificó que será candidato a senador; llamó a “generar una nueva utopía”

Antes de que empezara a hablar el ex vicepresidente Raúl Sendic para cerrar el Plenario Nacional de Delegados de su sector (lista 711), por la pantalla ubicada en el primer piso de La Huella de Seregni se transmitió parte de una entrevista de 1964 al entonces ministro de Industria de Cuba, Ernesto Che Guevara, en la que hablaba del bloqueo de Estados Unidos al país caribeño. “Quisimos homenajear al Che Guevara, como referente de la lucha por la libertad y la independencia de los pueblos de América, a 51 años de aquel tremendo enfrentamiento en Bolivia”, dijo Sendic, sentado junto al ex presidente José Mujica. Precisamente, el sexto y último punto de la resolución del plenario de ayer fue “el rechazo al bloqueo a Cuba, que será puesto a consideración en las Naciones Unidas”. Más allá de Cuba, en el candente tema de las precandidaturas a la presidencia del Frente Amplio (FA) la 711 resolvió habilitar, para el plenario de la fuerza política del 13 de octubre, las candidaturas de todos los “compañeros y compañeras que se propongan”.

Sendic siguió su discurso repasando las políticas de los primeros dos gobiernos del FA, y recordando que cuando ganaron las elecciones en 2004 “el país vivía uno de los peores momentos de su historia”. Dijo que al llegar al tercer gobierno la situación económica cambió y “la iniciativa ya no fue la misma”; no obstante, se siguió “con el plan de inversiones en vivienda, en las empresas públicas y con el fortalecimiento de la inversión social”. Luego, subrayó que las nuevas tecnologías generan una nueva economía, “excluyente de millones de personas”, que no van a ser explotadas sino que van a quedar “afuera del sistema”, y que por lo tanto hay que resolver los problemas de la inserción. “Estamos convencidos de que para resolver las dificultades de la economía se necesita más economía, no ajuste; más pequeña y mediana empresa, más innovación, más agregado de valor y mayor flexibilidad para facilitar esa economía solidaria, autogestionada, a la que el Pepe [Mujica] le dio tanto impulso. Porque está claro que la libertad de mercado no existe: si no hay subsidios, ni siquiera las transnacionales se instalan”, sostuvo.

Más adelante, el ex vicepresidente señaló las prioridades políticas que el FA tiene por delante. Sostuvo que hay dificultades para poder “unificar un relato” sobre lo que se hizo en el gobierno, “y eso es una debilidad”. “Debemos fortalecer y construir un relato de izquierda y establecer un nuevo compromiso de unidad y compañerismo. Se necesita restablecer la alianza entre la fuerza política y los trabajadores”, subrayó. Por eso es que le parece sustancial lanzar “una gran ofensiva política en todos los planos”, porque hay que tener claro que hoy “la contradicción que tenemos en Uruguay y el planeta es entre el capital y la vida”. “El capital se quiere apropiar de la tierra, del agua, de nuestros sentimientos, recursos y conocimientos, y la vida es la defensa del medioambiente, de la solidaridad, de la convivencia y del amor”, dijo Sendic. Por último, el líder de la lista 711 dijo que el relato de lo “ya conquistado” puede dar fuerzas y muestras de “la capacidad que podemos tener”, pero que se necesita “generar una nueva utopía”. “Los que mueven la rueda de la historia son los soñadores de nuevas sociedades, de que la gente puede vivir mejor y alcanzar mayor dignidad. Nosotros vamos a ganar las próximas elecciones si somos capaces de generar esa gran corriente esperanzadora”, finalizó el ex vicepresidente.

Luego del acto, en rueda de prensa, Sendic confirmó que va a encabezar la propuesta de la lista 711 para las próximas elecciones –es decir, que será candidato al senado–, y que si bien su sector no tiene preferencia por ninguno de los precandidatos que se han manejado en el FA, desde su punto de vista Mujica es quien “garantizaría” el triunfo. Además, Sendic fue consultado por las últimas declaraciones de la vicepresidenta, Lucía Topolansky (que estaba presente en el acto), en Radio Sarandí, en las que señaló que “si estuviera en los zapatos” del ex vicepresidente se “alejaría un tiempo de la política”. Sendic contestó que muchos dirigentes del FA han dicho lo que harían si estuvieran en su lugar, “pero la verdad es que no están”. “El único que está en el lugar de Sendic es Sendic, y yo he tomado las decisiones que he tomado”, expresó.

En tanto, el ex presidente Mujica, al salir del acto, dijo en una apurada e improvisada rueda de prensa que asistió porque en la 711 tiene compañeros a los que conoce “desde hace 50 años”, y subrayó que su presencia no valida ni invalida ninguna candidatura. En su discurso, Mujica se centró en lo que viene diciendo hace varios actos sobre la dominación de “la ciencia del marketing”, que a través de las redes hace “un perfil de tu psicología”, y recalcó por eso le da importancia a la “discusión cultural”. “Cada vez hay más gente yendo a psiquiatras, tomando ansiolíticos, y que no puede dormir; son todos una manga de rayados, quiere decir que hay algo que no anda bien”, aseguró. Por último, señaló que “los aborígenes que están en la selva no tienen problemas psicológicos”.