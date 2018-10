Sindicato de ambulancias Russomando se movilizó contra despido considerado “antisindical”

La Red de Sindicatos de Trabajadores de Emergencias Móviles hizo ayer una movilización frente a la empresa Russomando SA, ubicada en Carlos Crocker 2716, en protesta por el despido de un trabajador ocurrido el mes pasado, lo que consideran una medida antisindical. “El pasado martes 24 de setiembre la empresa Russomando decide despedir por mala conducta al señor Francisco Claudino por negarse a realizar un traslado a la ciudad de Paysandú, debido a que dicho traslado no cumplía con las condiciones acordadas entre trabajadores y empresas (a distancias mayores de 400 kilómetros deben ir dos choferes y la empresa pretendía enviar solo uno). Esta situación fue tomada como un pretexto por la empresa para despedir al trabajador, que 15 días antes había comunicado la formación del sindicato tanto a las autoridades de la empresa como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, afirmó la Red en un comunicado. Según los sindicatos, en una audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) la patronal mantuvo “la posición de no retomar al trabajador” y ofreció “un arreglo económico a cambio”, por lo que “quedan más que claras” las “verdaderas intenciones” de “desmantelar” el sindicato por parte de “una empresa que brinda servicios de salud y que tiene una gran cantidad de irregularidades tanto en condiciones de trabajo como en asistencia al usuario”.

Sebastián Rodríguez, integrante del Sindicato Único de Ambulancias Russomando (SUAR), dijo a la diaria que Claudino fue a presentar la lista de delegados sindicales ante el MTSS el 4 de setiembre y el 24 de ese mes fue despedido, por lo cual consideran que fue “un despido antisindical”. “Además de seguir con las movilizaciones en rechazo al despido y reivindicando condiciones de trabajo que la empresa no cumple, vamos a presentar un recurso de amparo ante la Justicia”, a partir de lo que establece la Ley 17.940 de Protección de la Libertad Sindical, informó el sindicalista.

Esa norma establece que es “absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto” despedir a un trabajador “a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.

Rodríguez sostuvo que el pedido de la empresa de que Claudino hiciera un traslado a Paysandú “no fue muy inteligente”, porque “cualquier trabajador se puede negar a hacer un traslado que insume 14 horas” si su horario es, como en este caso, de seis “y puede tener otro trabajo o familia”. Además, “lo iban a mandar solo”, cuando “un traslado así se hace con dos choferes”, apuntó. El representante del SUAR dijo que en el ámbito de la Dinatra ya no queda “ninguna instancia, porque el MTSS propuso una prórroga para tratar el tema, pero la empresa se mantiene en que no va a retomar de ninguna manera al trabajador”. Después de presentar el recurso ante la Justicia van a comenzar a plantear “las condiciones que el nuevo sindicato está reclamando”. Russomando SA es una empresa creada en 1983 y se dedica a hacer traslados en ambulancia con atención médica y brindar servicio de médicos de radio para emergencias móviles, mutualistas y la Administración de Servicios de Salud del Estado. Tiene 60 ambulancias y 150 funcionarios no médicos.