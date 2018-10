Tras incorporar a Trostchansky, Amado apunta a Alejandro Domostoj

Una señora mayor se bajó de un taxi y atravesó la plaza Matriz. Frenó su bastón y le preguntó a un camarógrafo qué estaba filmando. “A Fernando Amado”, contestó. “Ah, Amado. Que le dé unos votos al Partido Independiente [PI]”, dijo la señora, y siguió su camino. El diputado, que hace pocas semanas desertó del Partido Colorado con su sector, Batllistas Orejanos, se juntó a conversar en La Pasiva de la plaza Matriz con Julio Trostchansky, ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), quien oficialmente se incorporó a su grupo.

“A Julio lo conozco desde hace mucho tiempo, y hay empatía natural ideológica. Hay coincidencias y es una voz lúcida no sólo en temas relacionados con la medicina”, dijo Amado ante la prensa. Así, el diputado dio inicio a una ronda de contactos con gente que siente que es “valiosísima” y que aportaría “muchísimo” a la construcción de esa coalición que busca crear, “progresista y de izquierda democrática”, alternativa a los bloques “de centroderecha tradicionales y de izquierda tradicional”. Amado dijo a la diaria que, en en esta ronda de contactos, también se juntará a hablar con Alejandro Domostoj, un abogado ex integrante del Partido Socialista, que supo ser candidato a diputado por Salto y secretario de organización de este sector político.

En cuanto al posible acuerdo de coalición con el PI y Navegantes –el novel grupo de Esteban Valenti–, Amado dijo que va “por otro carril”. “Antes de fin de mes sería importante generar pasos significativos para la construcción de esa nueva coalición, pero hoy no puedo decir algo concreto porque todavía no iniciamos formalmente las conversaciones”, indicó Amado. No obstante, destacó que tanto Pablo Mieres como Valenti han manifestado coincidencias públicamente con él, y no se sentaron nunca para coordinar lo que dicen, lo que a su entender es un indicio de que “hay una empatía natural”.

Por su parte, Trostchansky sostuvo que con Amado tienen “varios puntos” que los unen en las ideas para la “construcción de un país moderno”. “Aun habiendo progresado en los últimos años, hoy todavía existen diferencias dentro de nuestra sociedad, y existe un sector al que los beneficios no le han llegado, y una ciudadanía que exige cada vez más que sus derechos sean respetados y, sobre todo, que haya una conducción cimentada en valores de honestidad, justicia y equidad”, sostuvo Trostchansky. Agregó que en esta nueva coalición se abre un espacio para superar los “antagonismos” que hay en la política actual, “que no permite que las cosas buenas que pueda haber en todos los ámbitos partidarios se transmitan a la ciudadanía”.

“El futuro es Partido Nacional [PN]”, se puede leer en un gran cartel en la sede del PN, frente a la plaza Matriz, donde Amado y Trostchansky terminaban de tomar un café. Consultado acerca de la frase, el ex presidente del SMU dijo que el futuro se encuentra en otros aspectos, y no en un proyecto de país “que tiene una visión estratégica que no va hacia la justicia social ni hacia el Estado moderno, sino hacia su reducción y liberalización en todos los aspectos”. “Si bien uno puede pensar que el Estado debe tener un tamaño y una perspectiva menor que la que tiene hoy, al mismo tiempo pensamos que debe reforzar su presencia en aspectos fundamentales de la vida del país, como la educación, la salud, y la problemática de la vivienda”, finalizó.