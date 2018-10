Un fiscal de segunda instancia pidió la detención de Cristina Fernández

El fiscal Germán Moldes pidió ratificar el procesamiento y la detención de la senadora y ex presidenta argentina Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita en el marco de la llamada “causa de los cuadernos”. En un dictamen de 24 páginas, Moldes considera que la ex mandataria dirigía una organización que se dedicaba a recaudar dinero de empresarios favorecidos en obras públicas y que “debería estar presa” pero no lo está porque cuenta con el “amparo” de su fuero.

El juez a cargo del caso, Claudio Bonadio, acusó formalmente a Fernández de dirigir una asociación ilícita, de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo en otros cinco. Sin embargo, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la resolución y argumentaron que, como jefa de dicha estructura delictiva, y “ante la prueba acumulada en el expediente”, la ex presidenta debería ser acusada “por 913 hechos vinculados a dádivas”. Moldes respalda esta conclusión. Si se confirma el procesamiento, el Congreso tendrá que votar sobre el pedido de desafuero de la senadora.

El abogado de Fernández, Carlos Beraldi, denunció en un comunicado que el pedido del fiscal “carece de todo fundamento jurídico” y que “el único objetivo que se persigue en esta causa es que Cristina vaya presa”.

Por su parte, Fernández vinculó la solicitud de Moldes con el freno que el miércoles logró imponer la oposición en el Senado al aumento de la tarifa de gas. En Twitter, escribió: “Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado”.