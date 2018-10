Varios sectores del FA definirán sus alineamientos para las internas en las próximas dos semanas

Si bien muchos sectores del oficialismo ya definieron qué precandidatura a la Presidencia de la República apoyarán en las internas del año que viene, otros todavía evalúan el menú de opciones y, en muchos casos, se disponen a tomar una decisión en las próximas semanas, antes de que se lleve a cabo el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) en el que se tratará el tema.

El sector Casa Grande, liderado por la senadora Constanza Moreira, tomará una definición en su Asamblea Nacional, que se realizará el 27 de octubre. Según dijeron fuentes del sector a la diaria, se descarta dejar en libertad de acción a los militantes para que actúen según sus preferencias, ya que la idea es apoyar colectivamente a una de las precandidaturas. Recalcaron que Moreira “ya ha dicho que su candidato es Daniel Martínez, y gran parte de Casa Grande también lo apoya, aunque hay alguna que otra simpatía en las departamentales por [Óscar] Andrade”. En cuanto a la posibilidad de habilitar a que las departamentales elijan a un candidato diferente, integrantes de Casa Grande dijeron que todavía “no lo tienen claro”.

El sector Izquierda en Marcha, en tanto, se inclina por apoyar a Andrade. José Meneses, integrante del grupo, dijo a la diaria que están “más en concordancia con él que con otros candidatos”. Sin embargo, señaló que están enfocados en discutir el programa e incorporar “elementos” para “llevar a nuestra fuerza hacia la izquierda y no hacia el capitalismo”. Asimismo, este sector impulsará una lista, la 205, conjuntamente con el Movimiento 20 de Mayo y frenteamplistas independientes.

La lista 711, liderada por el ex vicepresidente Raúl Sendic, resolvió habilitar en el Plenario todas las candidaturas que se han presentado públicamente. “Cuando el tiempo nos obligue a definirnos, lo vamos a resolver”, dijo el diputado Saúl Aristimuño, y agregó: “No profundizamos en elegir alguna candidatura porque todavía hay chances de que pueda aparecer algún otro candidato”. Lo que sí es seguro, añadió el senador Leonardo de León, es que el sector quiere apostar por una figura que implique un cambio generacional. Según apuntó, hay gente “muy capaz con 35, 45 o 50 años en el gobierno, tanto en el ámbito legislativo como en la intendencia”.

El Movimiento de Participación Popular resolvió respaldar a todas las precandidaturas que están arriba de la mesa. Si bien todavía no eligieron darle su apoyo a ninguna en particular, el sector ha definido que no presentará una propia (aunque hay quienes aún insisten en que se postule José Mujica). El sector Movimiento Integración Frenteamplista, al que pertenece el diputado Óscar Groba, todavía no ha llegado a una “definición por alguien en especial”. En lo personal, el legislador aseguró que ve con muy buenos ojos la reciente incorporación de Mario Bergara al ruedo de las precandidaturas. “Siempre lo vi como un gran cuadro político; tiene un futuro muy importante y es un ingrediente muy bueno, que rejuvenece al FA”, dijo. Sin embargo, también señaló que le gusta la candidatura de Carolina Cosse porque ella tiene “un carácter fuerte y lideró una gestión en la que su capacidad quedó más que probada”. “Esto se resuelve con votos y hay que buscar los carismas. En fin, proyectar un candidato implica muchas cosas”, concluyó.

El sector Participar, Articular, Redoblar (PAR), liderado por la diputada Cristina Lustemberg, realizará un plenario mañana. En esa instancia se analizarán documentos programáticos y comenzará la discusión sobre qué candidateable apoyará. Según señalaron fuentes de PAR, la diputada se ha reunido con todos los precandidatos en el proceso de preparación del proyecto de ley de primera infancia.

El sector Frente en Movimiento, liderado por Pablo Álvarez (ex subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), se reunió con todos los precandidatos y este domingo va a hacer un plenario en el que comenzará a definir su postura. Otro grupo que tomará postura este fin de semana es Izquierda Abierta, formado por el ex diputado Leonardo Nicolini, quien dijo que está viendo cómo se arma el puzle de candidatos para tomar una decisión, porque entiende que “el panorama parece no estar cerrado”.

Por su parte, Congreso Frenteamplista hará una reunión de su Ejecutivo la semana que viene para tomar una decisión. La diputada Mariela Pelgrin dijo a la diaria que están trabajando con Frente en Movimiento, liderado por Álvarez, en el marco del Grupo Raíz. Según explicó, comparten “un mismo perfil, en el sentido de la militancia y el trabajo social”, y por eso formaron ese “grupo de trabajo que intenta volver a las raíces del FA”. Sin embargo, recalcó que, por el momento, es solamente eso, y no han conversado sobre una coordinación en materia electoral.

La Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), creada por el hoy fallecido Eleuterio Fernández Huidobro, ex senador y ministro de Defensa Nacional, sigue funcionando orgánicamente y adoptará una decisión sobre las candidaturas el 27 de este mes. “Veremos candidato por candidato, pero lo resolveremos en la Asamblea Nacional de la CAP-L, con delegados de todo el país”, dijo a la diaria Ángel Sánchez.