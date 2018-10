Versiones opuestas de ediles del FA y el PN sobre situación económica de la Intendencia de Maldonado

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de la Junta Departamental de Maldonado (JDM) emitió un comunicado en el que señaló que en la sesión del martes no votaron para otorgar el consentimiento (formalmente, anuencia) de ese organismo a una propuesta de la Intendencia departamental (IDM) que “aumenta el endeudamiento autorizado en 20 millones de dólares, llevando el tope a más de 90 millones de dólares, cifra que es un récord histórico”. En el informe en minoría, los ediles del FA afirmaron que si se otorgaba esa anuencia, la capacidad de endeudamiento de la IDM al 31 de diciembre superaría los 3.057 millones de pesos (más de 90 millones de dólares), y que el Ejecutivo se disponía “peligrosamente”, a “utilizarla en su totalidad”.

“Por lo tanto, seguimos reclamando el cambio de este modelo que lleva inevitablemente al aumento del endeudamiento; seguimos reclamando el abatimiento de los gastos en cargos de confianza, en designaciones directas del intendente, en pago de tareas distintas al cargo a quienes siguen haciendo la misma tarea, en ascensos y cargos a los amigos del comité político propio y de sus socios de gobierno blancos y concertantes, seguimos reclamando el abatimiento de los gastos irracionales”, se agregaba en el comunicado. Con esa base, los ediles del FA solicitaron la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (TC) “para realizar una auditoría económico-financiera de la IDM a los efectos de establecer los datos detallados de ingresos y egresos”.

Joaquín Garlo, edil del FA, dijo a la diaria que la solicitud de anuencia de la IDM estuvo incluida en un artículo del proyecto de adecuación presupuestal que se envió a la JDM, y que el procedimiento se hizo “en forma errónea”, ya que la JDM otorgó primero su consentimiento y luego remitió las actuaciones al TC, cuando en realidad debió haber remitido primero el proyecto al TC, y después entrar a la consideración del tema. Garlo también aseguró que la situación económica y financiera de la IDM es “realmente crítica”, y que incluso “hay posibilidades” de que la comuna “no llegue a pagar los salarios el próximo año”. Agregó que la IDM se compromete a pagar el préstamo para el que pidió permiso a la Junta dentro del período de gobierno que termina –es decir, antes de 2020–, pero que, “según los números” que el FA maneja, seguramente “no pueda abonar los 20 millones de dólares”.

El edil opositor sostuvo que desde el Partido Nacional (PN) “se sigue insistiendo, al mejor estilo macrista, en hablar de la pesada herencia del gobierno anterior”, pero en la actualidad “hay una muy mala gestión de los recursos”. Aseguró que además de “millones y millones de dólares” para remunerar cargos de confianza, la comuna hizo “gastos absurdos” en publicidad, como “carteles en la ruta interbalnearia y publicaciones en papel satinado”. “Nosotros no queremos pensar que el intendente [Enrique] Antía está financiando su campaña como precandidato a la presidencia de la República con fondos de la IDM”, finalizó, irónicamente, Garlo.

Por otro lado, el edil nacionalista Luis Artola, presidente de la JDM, dijo a la diaria, también con ironía, que los ediles del FA son “más especialistas” en créditos, ya que en el gobierno anterior pidieron créditos por valor de “más de 170 millones de dólares”. Subrayó que el que ahora pidió la comuna se terminará de pagar el último día del gobierno y que, por lo tanto, “no son para endeudar nada”, sino “para mantener la IDM, con obras y pagando deudas”. “Las empresas habían hecho los trabajos y no se habían pagado. Eso engrosó en más de 100 millones de dólares la deuda que nos dejó la administración del FA. Hoy en día se está poniendo la casa en orden y haciendo obras permanentemente, como toda la ciudadanía lo ve”, afirmó Artola. Además, negó que no vaya a ser posible pagar toda la deuda al terminar el período, ya que “los números no son lo que ellos dicen ni lo van a ser”. “Esta es una administración responsable, y la prueba está en los mismos proveedores, que cobran en fecha y no tienen que esperar seis meses para cobrar. Esta es una administración diferente, y estamos hablando de 20 millones, no de 170 como pidió la administración pasada, que no lo dicen pero los créditos se pidieron”, insistió el edil blanco.

En cuanto a otras acusaciones de los ediles frenteamplistas, Artola alegó que “todo gobierno necesita cargos de confianza para llevar adelante una administración”, pero que, de cualquier manera, el gasto de Antía en ese rubro ha sido “bastante inferior” al de la administración previa, del FA. Sobre las “publicidades en papel satinado”, el presidente de la JDM dijo que no se pagaron con dineros públicos, y en general opinó que las críticas de la bancada de ediles del FA son “manotazos de ahogado”, dado que las últimas encuestas a nivel nacional dan que el FA “va perdiendo por amplia mayoría”. “Pasó en Argentina y es casi un hecho que va a pasar en Brasil: la gente se aburrió de la inseguridad y de la mala inversión. La gente está colmada, y se nota en la calle. Hoy no se puede ir a comer un asado porque no se puede dejar la casa sola, y eso lo notamos en todas las clases sociales”, aseguró Artola. Por último, interpretó que los ediles frenteamplistas están “tratando de defender el gobierno nacional, porque la IDM la perdieron por varios años”.