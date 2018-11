Acusaciones cruzadas entre director del Correo y diputado del MPP

El único director del Correo Uruguayo que integra la oposición, Fernando Saralegui, pidió que la Comisión de Ética del Partido Nacional (PN) tome el caso de supuestos gastos excesivos realizados por él en 2016 y 2017. El jerarca, que cumple funciones desde 2015, fue recibido ayer por la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, y por el secretario y diputado Pablo Abdala. Este último dijo a la diaria que le conformaron las explicaciones de Saralegui, y que cuando se expida la comisión, el directorio hará suyo el informe. “Relató los hechos y sus argumentos, y nos dijo que tiene pruebas que presentará en la comisión”, comentó Abdala.

El viernes de la semana pasada, el portal Ecos informó sobre un pedido de informes del diputado frenteamplista Edgardo Rodríguez, del Movimiento de Participación Popular (MPP), acerca de los gastos en viáticos de Saralegui. El legislador dijo a la diaria que, en 2016 y 2017, los gastos del jerarca sumaron 539.889 pesos, según datos publicados en el sitio web del Correo. Señaló que por eso decidió pedir más información, para saber si lo gastado por Saralegui se vinculaba con actividades oficiales, y si existían los comprobantes correspondientes.

La empresa pública le contestó que no era posible explicar los gastos porque Saralegui no había hecho una rendición de cuentas. Rodríguez aseguró que le mandaron “copias ilegibles” de comprobantes de pago de peajes, pero que estos no podían ser relacionados con la actividad oficial del director. Según el frenteamplista, del informe surge que el director nacionalista le costó en total al Correo unos 34.000 dólares, ya que la empresa alquiló durante 2017 un vehículo para sus desplazamientos, por el que pagó 10.500 dólares; a eso se suman 6.000 dólares de combustible en el mismo año, sin contar el sueldo ni los viáticos del chofer.

Por su parte, Saralegui aseguró a la diaria que la información es manejada de manera “tendenciosa” por Rodríguez, ya que el informe del Correo aclara que ese automóvil no era exclusivamente para su uso. “Que se me atribuya el costo de ese vehículo demuestra la mala intención que hay en la exposición que hace el diputado”, dijo. Además, el jerarca del Correo aseguró que el pago de combustible nunca dependió de él. También comentó que, una vez que se expida la Comisión de Ética del PN, hará las apreciaciones que correspondan, pero no presentará una denuncia ante la Justicia porque “sería inútil”, ya que “el señor diputado sabe que tiene fueros”.

Según Saralegui, Rodríguez está siendo “utilizado por algún agente del Correo vinculado a su sector político”, para que él no siga haciendo “cosas que molestan”. Dijo que incomodan sus viajes al interior del país porque comprueba algunas “carencias importantes” en la actual gestión, y además recordó su oposición a las contrataciones para que los carteros realizaran gimnasia laboral y recibieran masajes.

“Se ve que quieren que me quede quieto, pero yo no lo voy a hacer, porque el Correo es nacional y yo voy a seguir recorriendo todo el país”, sostuvo el director. “Me llama la atención que un diputado al que no se le movió un dedo para levantar la mano y juzgar a [Daniel] Placeres por Envidrio, o a [Raúl] Sendic por ANCAP, o a [Leonardo] de León por la regasificadora, se preocupe por los gastos de viáticos de un director de la oposición”, acotó.

Sobre la presentación de comprobantes, dijo que hasta mayo no eran exigidos, y señaló que la resolución fue tomada por el directorio y no sólo por la presidencia, “como el diputado afirma”. “Tampoco dice que se me descontaba IRPF por los viáticos que me daban. Yo pagaba impuestos por ellos, algo que creo que no está bien, pero nunca me quejé”, acotó.

Rodríguez comentó que después del cambio del reglamento “Saralegui dejó de usar viáticos, lo que quiere decir que no los necesitaba o no quiere rendir cuentas”. “No hay nada que me indique que iba a actividades oficiales”, apuntó el diputado, y expresó su sospecha de que el director hizo proselitismo en sus viajes al interior. A su vez, sobre las sospechas de Saralegui dijo: “No es mi intención enchastrarlo, simplemente es mi rol de representante. Con todo lo que se está hablando de la transparencia y la ética, es lo menos que puedo hacer, si no sería cómplice”.

El director nacionalista aclaró que sigue haciendo viajes al interior, pero que ahora usa el mecanismo llamado “partidas de rendir cuentas”: solicita una cantidad de dinero y cuando vuelve de la misión, presenta los comprobantes.