Amarilla llama a Muñoz al Parlamento

Los dichos acerca de las iglesias neopentecostales de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, en un grupo de Whatsapp del Frente Amplio (FA) no sólo repercutieron en el sector Esperanza Nacional, liderado por Verónica Alonso, y provocaron la respuesta del diputado Álvaro Dastugue, sino que también hicieron reacción a otros evangelistas del Partido Nacional. Ayer el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, evangelista que apoya la precandidatura de Luis Lacalle Pou, anunció que citará a Muñoz a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para que “informe y aclare” sus “supuestos dichos hacia los ‘Neo Pentecostales’”. Según Amarilla, “corresponde darle la posibilidad [a la ministra] de responder y que sea ella quien explique sus dichos”. Para el diputado, “si ella lo manifestó, aunque sea en un ambiente privado, supone una situación compleja”, ya que, por ejemplo, la ministra de Educación es quien preside la Comisión de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra Forma de Discriminación, creada por la Ley 17.817.

Una nota publicada en El País el domingo asegura que Muñoz expresó en ese grupo de Whatsapp su preocupación por el avance de esas iglesias, a las que comparó con una “plaga que aumenta”. “Y si me preocupa es porque no sabemos crear una utopía de hombre nuevo en el siglo XXI y nos pisan los talones”, añadió. Ese mismo día, Dastugue anunció que si la ministra no se retracta, presentará denuncias ante la Justicia y en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por sus dichos, que calificó de “inaceptables” y “ofensivos”.