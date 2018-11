Carolina Cosse también está dispuesta a debatir en campaña

Ayer de mañana, durante el ciclo de charlas organizado por la revista Somos Uruguay en el hotel Sheraton, la precandidata frenteamplista y ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, expuso sobre el rumbo estratégico del país en materia de productividad y competitividad, y delineó las principales líneas estratégicas fijadas por el gobierno para transformar la matriz productiva.

La ministra dijo que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, más conocido como Transforma Uruguay, integrado por varias carteras, trazó algunos “módulos claves” para promover el cambio de la matriz productiva. Entre ellos, mencionó el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, las industrias creativas, de alimentos y farmacéutica, las áreas forestales y la logística.

Una de las principales industrias que el gobierno se propone potenciar es la creativa. La ministra explicó que el Poder Ejecutivo hará “foco” en esta área y, en el corto plazo, se presentará una medida, conocida en el mundo como tax break (estímulos fiscales), dirigida a las producciones audiovisuales internacionales y nacionales creativas. La idea, agregó, es impulsar el desarrollo de producciones internacionales importantes y promover que las producciones nacionales puedan “arrancar mejor, con el pie derecho”. Acotó que se trata de “una medida fuerte” y considera que va a hacer “despegar a la industria audiovisual”.

También se hará hincapié en el desarrollo de la industria farmacéutica, a la que Cosse calificó de “intensivísima” en conocimiento e investigación científica, que hasta ahora no se desarrolla en Uruguay. Mencionó que se trata de una pieza importante para la transformación productiva del país porque, entre otras cosas, los salarios promedios de esta industria son 100% superiores a los salarios de la industria en general. La cartera se propone, junto con el Ministerio de Salud Pública, crear una autoridad reguladora nacional de medicamentos. “Lo hemos conversado y estamos de acuerdo. Creo que va a ser fundamental para el despegue de la industria farmacéutica”, acotó.

Otro objetivo prioritario promovido por la cartera es el estímulo a las inversiones en investigación y desarrollo (I+D). En ese sentido, la ministra adelantó que la semana que viene el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley de exoneraciones fiscales en inversiones en I+D. “Vamos a darles un crédito fiscal de 35% a los gastos de investigación y desarrollo que sean ejecutados en su totalidad dentro de las empresas. En el caso de los proyectos que se desarrollen conjuntamente con centros tecnológicos o universidades, el efecto fiscal va a ser de 45%”. Estas iniciativas estarán certificadas previamente por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Combustible, gabinete y campaña

Luego de finalizar su exposición, la ministra habló de diversos temas en una rueda de prensa. Sobre el planteo del diputado nacionalista Pablo Abdala en relación con la rebaja del precio del combustible, la ministra señaló que no se puede modificar las tarifas “a golpe de balde”. Explicó que no se trata de un proceso lineal, en el que baja el precio de petróleo y, en consecuencia, se puede bajar el del combustible. “Nosotros tenemos que ver el comportamiento acumulado durante varios meses y también pensar qué va a pasar en los meses que vienen. Eso no se hace mirando a cuánto está el precio del petróleo hoy”, respondió. También recordó que, a fines de octubre, el gobierno anunció que no se aumentarían las tarifas de combustible en lo que queda del año: “No se aumentó, y teníamos razón, pero eso no lo hicimos en un día. Ese tiempo de análisis fue lo que nos permitió tener razón. Vamos a tomarnos el mismo tiempo”, sentenció. El diputado nacionalista había elevado el martes una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini, en la que solicitaba al gobierno que considerara una rebaja de los combustibles, ya que en el mercado internacional existe una “significativa y persistente” disminución del precio internacional del crudo.

Consultada sobre el proyecto de ley de debates promovido por el diputado Fernando Amado, líder de Batllistas Orejanos, la ministra adelantó que no tiene ningún “problema con los debates”. Adelantó que se reunirá con el legislador el lunes para analizar el proyecto, aunque, de todos modos, aseguró que está dispuesta a debatir.

También se pronunció sobre el incidente protagonizado el lunes por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y los manifestantes que se presentaron como trabajadores tabacaleros en la inauguración de la ruta 30. Dijo que ella estaba presente y mientras atendía a la exposición del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, la “empujaron y pasaron unas personas agachadas con algo y se pusieron ahí”. La ministra sostuvo que fue una situación “rara” y advirtió que “no está bueno que pase en Uruguay”. Respaldó la reacción de Bonomi y dijo que “volvió al lugar en el que estaba” antes de que lo empujaran, por lo que le pareció que estuvo “bien” lo que hizo.