Cautela en Uruguay tras declaraciones de la futura ministra de Agricultura de Brasil

La diputada brasileña Tereza Cristina Correa da Costa, futura ministra de Agricultura según anunció el presidente electo Jair Bolsonaro, dijo que su país debería salir del Mercosur si las condiciones no cambian. “Precisamos sentarnos y ver los intereses. O Brasil intenta fortalecer el Mercosur y decir lo que quiere, o entonces sale, en un caso extremo. Pero no debe continuar como está. Es desventajoso para nosotros”, publicó ayer el diario O Globo.

Da Costa, empresaria del sector agropecuario y líder de la bancada que defiende los intereses de los grandes propietarios rurales, consideró que el intercambio comercial en el bloque es desventajoso y desigual, “principalmente para los productos agropecuarios”. “El mundo hoy es muy rápido y dinámico. Es la hora de sentarse y revisar el Mercosur. Sin dejar el protagonismo de Brasil y sin dejar de tener esa relación con nuestros vecinos, pero haciendo un acuerdo, tal vez, más moderno y mejor”, sostuvo.

La diputada aseguró que Brasil, uno de los mayores productores mundiales de alimentos, está con “problemas por causa de la leche, que entra al país y causa perjuicios, principalmente para los pequeños productores” y que sucede lo mismo con la importación de arroz. También sostuvo en la entrevista que China, Indonesia, India e Irán son mercados prioritarios para su país.

En Uruguay, las declaraciones de la futura jerarca fueron tomadas con cautela. Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, prefirió no hacer comentarios sobre las declaraciones de Da Costa, pero dijo a la diaria que los productores uruguayos también tienen “complicaciones” con las exportaciones a Brasil por “el lobby de los productores brasileños, que se ve que es mucho mejor que el nuestro”. De todos modos, opinó que en el Mercosur tal vez haya que “barajar y dar de nuevo”. Alfredo Laca, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, comentó a este medio que no tomó las palabras de Da Costa como una amenaza, sino como “una oportunidad de mejorar los intereses de todos los que estamos dentro del Mercosur”, pero que no comparte la opinión de la futura ministra. Sobre la venta de arroz, señaló que Uruguay vende a Brasil cerca de 10% de su producción de granos, que es de alta calidad. “Entendemos que no sólo se trata de una necesidad de los uruguayos, sino también de Brasil”, dijo, y agregó: “Saman, la principal industria del arroz en Uruguay, es de capitales brasileños”.

Juan Labraga, director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo a la diaria que “no es concebible un Mercosur sin Brasil”, pero que hay que ser cautos, porque aún no se sabe qué perfil tendrá el gobierno de Bolsonaro. “Claramente hay dos sectores, uno encarnado por el futuro ministro de Hacienda [Paulo Guedes], más liberal y aperturista de la economía, y el otro que está en la línea del actual Ministerio de Agricultura”, con características proteccionistas.