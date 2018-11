Convención de tatuadores

Tattooarte Uruguay e Ink House organizan la Convención Internacional Tattooarte, que funcionará en Kibón desde hoy hasta el domingo de 12.00 a 21.00. Serán atracción los más de 150 artistas del tatuaje de varios países trabajando in situ y los shows en vivo: hoy estará Dinamita Sound System; mañana desde las 19:30, Dani Tier, suspensión corporal desde el corazón, y el domingo desde las 18.00, Rudos Wild, Exsesos y Los Forajidos. PEYO Barrios los acompañará los tres días. Las entradas se venden en la puerta a $ 200 por día y conviene saber que cada jornada se valorarán distintas categorías: hoy serán el set de diseños, mejor tatuaje curado, mejor espalda, mañana black and grey, oriental, new school, neo tradicional y dot work; pasado serán full color, tribal, realismo, tradicional y estética de piercing. Los interesados en tatuarse durante el evento, declarado de interés turístico, deben unirse al grupo de Facebook Yo quiero tatuarme en la Convención TattoArte 2018.