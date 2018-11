Diputado colorado reclama que Corte Electoral actúe ante nueva publicidad de lista de Novick

El domingo 28 de octubre, día de elecciones presidenciales en Brasil, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, publicó una publicidad a página entera en el diario El País que decía, entre otras cosas: “hoy se termina el PT y el año que viene se termina el Frente Amplio [FA] en Uruguay”, “es hora de algo nuevo. Novick”. El aviso llevó a que funcionarios frenteamplistas de la Corte Electoral presentaran una denuncia contra Novick por considerar que había violado la ley sobre publicidad electoral (17.045). El primer artículo establece que “los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita” sólo a partir de “treinta días para las elecciones internas”.

Ayer, también en el diario El País –y a página completa–, volvió a publicarse una publicidad de Novick. En esta oportunidad, de la lista 12.000, del diputado Guillermo Facello y el ex fiscal Gustavo Zubía, con una fotografía del acto realizado por ese sector el miércoles en el teatro Metro. “¡Acá está la gente! Las encuestas mienten: ¡que se van, se van!”, se puede leer en el aviso. Abajo, en letras blancas sobre fondo verde, dice: “Novick. 12.000. Facello Zubía”.

En contacto con la diaria, Facello sostuvo que la publicidad de ayer “no viola ninguna normativa”. Agregó: “Es claro que es publicidad nuestra. El País, que no tiene ninguna simpatía con nosotros, no nos va a regalar ninguna página de esas. Como tampoco se lo hemos pedido a ningún diario”. Aseguró que el motivo de la publicidad fue “dar la información” de que hubo un acto político, que su juicio “fue muy importante”, ya que no es común hacer un evento “de esa naturaleza” con gente de Montevideo (en la foto se ve que el teatro estaba lleno). En cuanto a lo que se sostiene en la publicidad, de que “las encuestas mienten”, dijo que es por la cantidad de gente que va a los eventos del Partido de la Gente, “a lo largo y ancho del país”. “La mayoría de la gente que se nos acerca nos dice que votó a otros partidos, pero el porcentaje más alto son votantes del FA. Entonces, ¿donde está la base real de las encuestas?”, preguntó.

Facello insistió en que el aviso de ayer no es publicidad electoral, sino “una información de una actividad política que se realizó”, y en que “no es proselitista”, porque “no promueve ninguna candidatura”. En cuanto a la frase “que se van, se van”, dijo que se refiere al gobierno de FA, “pero eso lo dicen todos los políticos en los discursos”. “¿No lo dicen [Luis] Lacalle y [Jorge] Larrañaga? No lo consideramos una violación a la ley electoral, si no, no lo hubiéramos hecho. Nos consideramos bastante respetuosos de las normativas electorales”, señaló. Por último, subrayó que los funcionarios electorales, “tan preocupados” por la publicidad, “no hablaron nada” de “otros temas que le preocupan más a la ciudadanía, como la inseguridad y la falta de empleo”, por lo que el aviso “es un tema absolutamente menor”.

Por su parte, el ex fiscal Zubía dijo a la diaria que durante el fin de semana se desconectó “completamente” de las noticias y por eso no vio el aviso. Además, aseguró que “no estaba en conocimiento” de que se publicaría. “Voy a tratar de conseguirlo [un ejemplar de El País de ayer] para vichar cómo es la publicidad”, dijo al ser consultado al respecto.

Crítica batllista

La semana pasada, en un acto, el ex presidente Julio María Sanguinetti, líder del sector Batllistas, del Partido Colorado, le pidió a Novick “que respete las normas” y “no siga publicando costosos avisos en los diarios”. A su vez, en su cuenta de Twitter, el diputado de ese sector Conrado Rodríguez escribió que Novick “debería respetar la Ley 17.045” y que “hace rato la viola pautando publicidad política fuera del plazo que establece”. Consultado por la diaria sobre el último aviso, Rodríguez sostuvo que la prohibición legal de la publicidad electoral “responde a razones de interés general, que pueden justificarse por múltiples fundamentos”, como “la equidad en el tratamiento de todos los partidos participantes en un proceso electoral procurando precaver ventajas indebidas o injustas de unos sobre los demás”, además de “evitar que el poderío económico influya de manera determinante en la decisión del Cuerpo Electoral para la elección de las autoridades de gobierno”, y “evitar en forma indirecta el financiamiento ilegítimo de las campañas electorales”.

Rodríguez subrayó que el séptimo artículo de la Ley 17.045 dispone que el control de lo que establece será realizado por la Corte Electoral, por lo que ese cuerpo “debería actuar, ya que la ley impone un mandato imperativo y, en tanto ley prohibitiva, su violación debería aparejar sanciones”. “Novick ha venido violando la prohibición legal desde la fundación de su partido, por lo tanto, su actuación es ilegal. Qué se puede esperar de quien ha demostrado una y otra vez que no respeta el estado de derecho”, finalizó.