Dos hombres murieron por escape de gas tóxico en el Puerto de Montevideo

Ayer, entre las 5.00 y las 6.00, murieron dos trabajadores, de 23 y 27 años, y otros dos resultaron heridos cuando hacían tareas de carga y descarga en el muelle C del Puerto de Montevideo, para la nave American Bulker, de bandera panameña.

Prefectura, la División de Investigaciones y Narcotráfico de la Armada y la Dirección de Bomberos investigaban ayer la causa de lo ocurrido, pero todo hacía suponer que los operarios sufrieron intoxicación por un gas. El buque venía de Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina) y traía madera.

Cristina Demarco, subinspectora general del Trabajo y de la Seguridad Social, dijo a la diaria que la empresa Tamibel, a cargo de las tareas de logística que realizaban los afectados, tenía expedientes abiertos por las condiciones de trabajo, pero que no se habían registrado hechos tan graves como el de ayer. Demarco señaló que es necesario terminar la investigación para que quede claro por qué se produjo la emanación. Las autoridades clausuraron por seis días las actividades de carga y descarga de la embarcación, y la jerarca dijo que los inspectores que visitaron ayer el lugar no percibieron olor. No obstante, los productos con los que se fumigan las cargas no necesariamente tienen olor: por ejemplo, la fosfina (PH3, también llamada fosfano), con la que se tratan algunos granos, es incolora e inodora en las concentraciones empleadas.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) convocó ayer un paro nacional de 24 horas, que abarca hasta los primeros turnos de hoy, por este incidente, y expresó su más “firme repudio” a las empresas que “se niegan a discutir normas de seguridad”.

Vanessa Peirano, integrante de la Mesa Representativa del PIT-CNT y de la dirección del SUPRA, dijo a la diaria que ese sindicato está trabajando desde hace por lo menos tres años en un protocolo de seguridad específico para el ámbito portuario, que actualmente está en manos del Poder Ejecutivo y aún no se ha aprobado. “Por supuesto que pedimos una pronta aprobación de esa norma”, señaló, y añadió que el SUPRA también reclama más estabilidad laboral en las empresas, para que no suceda, como ahora, que se tome “hoy a un trabajador y mañana a otro”, algo que dificulta la organización sindical y la capacitación en seguridad. El sindicato adoptará más medidas el jueves 22, una vez que se conozca el resultado de las investigaciones. Peirano no descartó convocar a la bipartita de seguridad para mejorar las condiciones de trabajo.