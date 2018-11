El gobierno argentino ve con pesimismo la posibilidad de reflotar el ARA San Juan

Un año después de que el submarino ARA San Juan desapareciera con 44 tripulantes a bordo en el océano Atlántico, en medio de la zona llamada Mar Argentino, la embarcación fue hallada en la madrugada del sábado por la empresa privada Ocean Infinity. El hallazgo tuvo lugar a 907 metros de profundidad y unos 500 kilómetros al este del puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

“La zona era en la que más probabilidades tenían de ser encontrados [los restos del submarino]”, dijo el sábado el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, en una conferencia de prensa en la que confirmó la noticia. Consultado acerca de la posibilidad de que la embarcación fuera extraída del agua para poder analizarla mejor, el funcionario dijo que había un “límite legal” para hacerlo y que debía ser la jueza Marta Yáñez, a cargo de la investigación sobre el hundimiento del ARA San Juan, quien decidiera “los pasos a seguir para investigar lo ocurrido y establecer las responsabilidades”.

Unas horas después, Yáñez relegó la decisión al gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri. “Llegado el punto de tratar el reflotamiento por una cuestión de sentimientos y lógica susceptibilidad de las víctimas de esta tragedia, será resorte y quedará a exclusivo cargo del Poder Ejecutivo”, dijo la magistrada en declaraciones al canal TN. La jueza aclaró que, por el momento, espera contar con la “evidencia de la condición física” del submarino y de la masa marítima que lo rodea para construir una maqueta tridimensional que le permita hacer las pericias pertinentes “a tierra”. Para eso, se basará en más de 67.000 imágenes del buque que tomó Ocean Infinity. “Si con lo que logremos reconstruir con las imágenes y los videos se llega a entender que se necesita la reflotación de la nave, habría que hacer un estudio para corroborar si eso es factible tanto económica como técnicamente”, agregó.

El ministro de Defensa se adelantó a esas conclusiones y ayer dijo que “no hay factibilidad técnica” de reflotar el submarino. “No debe haber en el mundo capacidad técnica como para reflotar una mole de más de 2.000 toneladas”, cuestionó Aguad en declaraciones a la radio Mitre. “No es que sea una decisión: no se puede”, insistió.

Para los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos, no es que no se pueda, sino que falta voluntad por parte del gobierno. “Primero que lo saquen. Que llamen a quien sea. Ahora dicen que no se puede, pero antes también decían que ni siquiera se podía realizar la búsqueda. Y como hubo presión, la continuaron en lugar de suspenderla”, dijo al diario Página 12 Claudio Rodríguez, hermano del jefe de máquinas del ARA San Juan. Recordó, así, que el hallazgo de la embarcación fue posible gracias a la insistencia de los familiares. El gobierno intentó abandonar la búsqueda a los pocos días de la desaparición del submarino después de una exploración infructífera en la que participaron expertos de 19 países. Pero chocó con un grupo de familias que durante dos meses se movilizó para exigir que se contratara a una empresa especializada. Fue entonces que Ocean Infinity ganó la licitación y en setiembre de este año la búsqueda se reactivó. A los 40 días, la empresa anunció que suspendería la operación hasta febrero, pero, una vez más, los familiares insistieron y terminó por dar marcha atrás. “La primera parte de la lucha era encontrar el submarino. Ahora la lucha sigue y si la Justicia no actúa vamos a ir donde sea. Vamos a recurrir a todas las instancias internacionales. Porque los buscaron gracias a nuestra persistencia”, advirtió Rodríguez.

Los expertos de la compañía estadounidense analizan desde el sábado las imágenes del ARA San Juan, al tiempo que redactan un informe final sobre el hallazgo que entregarán al gobierno argentino, posiblemente antes de que termine esta semana, informó el diario La Nación. Recién cuando esa documentación esté lista, la Justicia y el gobierno contarán con más herramientas para definir cómo seguir.

El sábado de tarde, Macri decretó tres días de duelo nacional en homenaje a “una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irreemplazable”. En una declaración difundida por las redes sociales oficiales, dijo que con el hallazgo “se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad” y deseó a los familiares de los tripulantes “toda la fuerza para superar este gran dolor”.

Además del proceso judicial a cargo de Yáñez, otras dos investigaciones intentan desentrañar por qué se hundió el submarino de la Armada. Una es la que lleva adelante la Comisión Bicameral de Seguimiento del ARA San Juan del Congreso, que busca deslindar las responsabilidades políticas sobre la desaparición y los operativos de búsqueda. La otra fue presentada por el Ministerio de Defensa para ahondar sobre las especificidades técnicas del naufragio.