El Premio Clarín de Novela 2018 lo ganó el mendocino José Niemetz con un thriller de “sexo atroz”

José Niemetz (1962), un mendocino licenciado en Letras, docente y librero, ganó el Premio Clarín de Novela 2018 que, como cada entrega, contó con un jurado integrado por reconocidos escritores: la española Almudena Grandes, el argentino Jorge Fernández Díaz y la mexicana Guadalupe Nettel, quienes premiaron la novela Tú eres para mí, en la que se cruzan el desamor, el erotismo y extraños asesinatos con una serie de guiños a Stephen King. Estela, la narradora, es dueña de un gran vivero, al momento de comenzar la narración pesa 112 kilos, no sabe nada sobre su padre y cree que sus problemas de obesidad se deben al desapego de su madre. El jurado señaló que la narradora de “este libro vehemente y desaforado consigue darle la vuelta al estigma de la obesidad para convertirlo en una forma perversa de disfrutar la vida. Las plantas y las lombrices de su vivero serán sus mejores cómplices”, y así, “en su primera novela, José Niemetz creó un personaje y una voz que el lector no olvidará fácilmente”. Para Almudena Grandes esta es una novela desmesurada –en el mejor sentido del término–, original, “feroz y arrolladora”, por eso su lectura se vuelve una experiencia “tan intensa como descender en canoa por una catarata, aunque no faltan los remansos de emoción y hasta de ternura, en un festín de sensualidad luminoso y oscuro al mismo tiempo”.

Niemetz se sumó a una larga lista de autores premiados (con 400.000 pesos argentinos y la publicación del libro en el sello Alfaguara), entre los que se encuentran Claudia Piñeiro (con La viuda de los jueves, 2005), Pedro Mairal (primer ganador del certamen, en 1998, con Una noche con Sabrina Love) y el argentino radicado en Uruguay Manuel Soriano (en 2015, con ¿Qué se sabe de Patricia Lukastic?, una historia centrada en la relación conflictiva entre una tenista y su padre).