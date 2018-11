El suplente de Dastugue confirmó apoyo a Lacalle Pou

El jueves, el diputado suplente Ignacio Estrada oficializó la incorporación del grupo que lidera, Compromiso con el Cambio, al Espacio 40 (Todos), que apoya la precandidatura de Luis Lacalle Pou.

Compromiso con el Cambio se formó hace dos años y era parte del sector Esperanza Nacional, encabezado por la senadora y precandidata Verónica Alonso. Como informó la diaria el 22 de octubre, Estrada, suplente de Álvaro Dastugue, no veía con buenos ojos que integrantes de la iglesia Misión Vida para las Naciones (liderada por el pastor evangelista Jorge Márquez, fundador de Beraca) tomara protagonismo en Esperanza Nacional. “No estuvimos de acuerdo con que un grupo terminara dominando toda la estructura”, había dicho a este medio. Ayer el diputado aseguró: “Lo vemos más como un rumbo de campaña. Verónica [Alonso] y el sector están yendo por un lado, porque todos los integrantes de la directiva son del mismo sector. No es un tema de evangélicos sí o no, lo que nos parecía era que había que abrir la cancha”.

Estrada descartó la posibilidad de que el PN pierda votantes por el protagonismo de los evangélicos. “Creo que es una parte del abanico de opciones que hay. Representan a un grupo de la sociedad”, sostuvo.

Aseguró que tomaron la decisión de incorporarse al Espacio 40 porque tiene una “forma de trabajo constante y seria”. Acerca de la elección interna, dijo que es “sano para el partido” que haya varias opciones. “No estamos más con Verónica [Alonso], pero es una compañera de partido. El día después de las internas vamos a estar todos juntos. Lo importante es cuidar la unidad partidaria y mostrar lo que cada uno ofrece en una competencia sana, que no sea descarnada”.

El dirigente también dijo que, a partir del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, lo que hay que cuidar son “las buenas relaciones” con ese país, porque “impactan en la diplomacia y el comercio de Uruguay”, y que corresponde esperar a ver qué hace en el gobierno, porque “en las campañas, a veces mucha gente va muy por un costado y luego se tira al centro”.