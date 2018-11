Fernando Cabrera fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo

“Por más de seis décadas he sido un hijo atento y servicial; no produzco humo ni tiro basura, no he vandalizado parques, plazas ni esculturas. Como persona curiosa, [a la ciudad de Montevideo] la he recorrido minuciosamente desde un barrio a otro, desde Santiago Vázquez hasta Paso Carrasco, desde el puerto hasta Manga o Melilla. Primero en mi bicicleta, en épocas adolescentes; luego en mi taxi, en el que trabajé con mis hermanos durante un largo tiempo, después en mis propios vehículos, de segunda o tercera mano, hoy a pie o en transporte público”. Así empezó Fernando Cabrera su discurso, luego de ser declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo, en la Sala Delmira Agustini del Teatro Solís. La distinción la brindó la Junta Departamental de Montevideo (JDM),y al inicio del evento, su presidenta, Gimena Urta, destacó que el reconocimiento no es solo de la JDM sino “de todos los montevideanos que lo respetamos y valoramos su obra, que trasciende las fronteras de Montevideo y Uruguay”.

La sala estaba colmada e incluso había gente parada. Entre los asistentes se encontraban figuras políticas como Danilo Astori y Mariano Arana, y músicos populares como Ruben Rada y Mauricio Ubal. Por supuesto, también estaba el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien destacó la “variedad de gente de la política, la cultura y la música” que estaba presente para expresar su cariño y reconocimiento a Cabrera. Agregó que la música del cantautor “es de lo más montevideano que uno pudo haber visto sobre la tierra”. “Uno siente uruguayez y montevideanez en cada poema y cada expresión. Nos sentimos orgullosos de este reconocimiento, que surgió de la JDM pero sale del alma de todos nosotros, así que vamo’ arriba, Fernando”, finalizó el intendente.

Cabrera terminó su discurso señalando que no solo conoce Montevideo sino que la vive, con sus virtudes y defectos, que quizá son similares a los de él. “La vida breve de este país y su capital es quizá la explicación de nuestra común inmadurez”, dijo Cabrera, y le dedicó la distinción a su fallecida madre, que lo llevó a estudiar guitarra cuando apenas tenía 6 años, “y no lo había pedido”.