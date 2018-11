G20: Gran Bretaña y Alemania también pidieron sobrevolar territorio uruguayo

El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, compareció ayer ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores para informar sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita el ingreso de tropas extranjeras a Uruguay en el marco de la organización del G20 en Argentina. Al salir de la comisión, Menéndez señaló en rueda de prensa que el proyecto actúa en el marco de leyes nacionales y que es un procedimiento “de neto corte republicano”.

“Estamos haciendo una solicitud muy concreta, del estacionamiento durante tres días de determinada cantidad de aeronaves y personal civil y militar pertenecientes a un país con el que tenemos relaciones diplomáticas”, dijo el jerarca. Además, informó que solamente Estados Unidos hizo la solicitud formal, pero hubo también solicitudes de “sobrevuelo” de otros países, como Gran Bretaña y Alemania. A todo esto la bancada oficialista le sumó un artículo tercero al proyecto que, según Menéndez, “da mayores garantías” para actuar dentro del marco que impone el artículo 85, numeral 11, de la Constitución de la República.

A su vez, el senador oficialista Rubén Martínez Huelmo señaló que el segundo artículo del proyecto “es una hipótesis”, porque no hay información de que “vengan nuevas tropas” para el G20. El legislador explicó que el artículo tercero le solicita al Poder Ejecutivo que, una vez que termine la reunión del G20, se le remita a la Asamblea General “la información respectiva” en los casos en que “hubiera nuevas solicitudes, que al día de hoy no las hay”, ya que los sobrevuelos que pidieron Gran Bretaña y Alemania “están autorizados por disposiciones internacionales” porque “son pacíficos”. Además, dijo que los dos primeros artículos del proyecto están “plenamente apegados” a la Constitución, porque “no habla de detalles” sino “de plazos”. Por último, señaló que el proyecto se debe aprobar con mayoría simple, por lo que “supone” que el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios para que salga.

Por otro lado, el senador del Partido Nacional Javier García, presidente de la comisión, señaló en una rueda de prensa que su colectividad votará el artículo primero porque cumple “con todos los requisitos” necesarios y especifica qué tropas entrarán al país desde Estados Unidos. En cambio, su bancada no votará el segundo artículo porque “es un cheque en blanco”, una “autorización genérica” que no están dispuestos a darle “a este Poder Ejecutivo ni a ninguno”. Además, García dijo que el artículo tercero “refuerza” el cheque en blanco porque “nos vamos a enterar después de que se fueron”. “Las normas están para cumplirse. Nosotros queremos colaborar con Argentina, pero no se puede confundir voluntad de ayuda con otorgar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Los países que van a venir son los más desarrollados del mundo, ¿alguien puede pensar que cuando faltan diez días [para la cumbre] no saben ya con quién van a venir y cuál será la compañía que van a tener los presidentes?”, se preguntó.