Juan Andrés Ramírez oficializó su respaldo a Larrañaga

Juan Andrés Ramírez volvió ayer al ruedo político tras oficializar su respaldo al precandidato del Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, líder del sector Juntos, en un acto realizado en el Palacio Legislativo. El ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República aclaró que no se trata de una “incorporación” porque hace 20 años que se embarcó con Larrañaga en “una aventura política compartida”. Prefirió calificar su apoyo al sector de una “vuelta a la arena política”. Si bien Ramírez –que fue ministro del Interior en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, candidato a la presidencia y senador– no ocupa ningún cargo electivo desde 1995, contó que muchas veces la gente lo para en la calle pensando que continúa siendo senador.

También se refirió a su actividad docente y señaló que dio una “vuelta de página” porque siente que es el momento de “trabajar por algo que me importa, y mucho, que es el destino nacional”. Destacó que el líder del sector Juntos conoce “cabalmente al país entero” y a su gente, ya que “lleva más de 20 años palpitando con ellos y compartiendo sus preocupaciones”. Resaltó que en política hay “una virtud absolutamente requerible: la honestidad”, y “Jorge es honesto desde todo punto de vista: a nivel patrimonial, intelectual y moral”.

Comentó que se va a dedicar a “militar” y añadió que el partido “precisa de gente que tiene intención de trabajar por el ideario de nuestro partido”. “Uno no sabe a cuánto podemos llegar si sucede otro gobierno como el que tenemos actualmente. Por lo tanto, las esperanzas están en el PN y en Jorge Larrañaga”, concluyó.

Luego tomó la palabra Larrañaga y explicó que la “reincorporación de una persona como Juan Andrés a la actividad política, luego de haber sido ministro, candidato a la presidencia y decano, es un hecho significativo y trascendente”. Señaló que era “un enorme orgullo” poder contar con uno “de los mejores juristas que tiene el país” y un “gran nacionalista, un gran blanco”. También destacó el “aporte sustancial”, junto con otros correligionarios, en relación a la propuesta de reforma constitucional llamada “Vivir sin miedo”. “Es una enorme alegría poder contar con su presencia; yo estoy seguro que será un aporte notable para cualquier sector o partido. Y por eso fue que quisimos exhibir con orgullo su participación y aporte”, subrayó Larrañaga.