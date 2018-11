La INDDHH cuestionó a Bonomi por su actitud frente a tabacaleros en Artigas

El lunes, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, retomó, después de seis meses, la modalidad de Consejos de Ministros abiertos, durante la reinauguración de la ruta 30, que une los departamentos de Rivera y Artigas. Después de un gabinete abierto celebrado en este último departamento, el presidente y algunos de sus ministros, entre los que se encontraban el titular del Interior, Eduardo Bonomi; el de Transporte, Víctor Rossi; y la de Industria, Carolina Cosse, se trasladaron a Sequeira para inaugurar las obras. Mientras Rossi daba su discurso, algunas personas que se identificaron como trabajadores tabacaleros quisieron desplegar una pancarta con la leyenda: “Basta de presión. La familia tabacalera quiere trabajar en paz”. Según se pudo ver en las imágenes difundidas por Telemundo, Bonomi se recostó intencionalmente contra la pancarta, lo que provocó un forcejeo con los manifestantes, e inmediatamente personal de seguridad intervino y retiró a dos personas que luego fueron detenidas por efectivos de la Jefatura de Policía de Artigas. Osvaldo Suárez, uno de los manifestantes, dijo a Telenoche que no era su intención atacar al ministro: “No nos quisieron atender en la ruta, por lo que nos dirigimos al lugar donde estaban con el fin de hacernos escuchar”. “Queremos que bajen los impuestos y que dejen de complicar a la empresa Montepaz, que se nos va a ir y nos va a dejar a todos en banda”, sostuvo.

Ayer, Bonomi dijo a Telemundo que tres o cuatro personas entraron al lugar empujando “a todo el mundo”; a Cosse “casi la tiran” y a él lo sacaron del lugar en el que estaba y lo empujaron a un costado. Consultado sobre el motivo de la detención, dijo: “Yo creo que están intentando desvirtuar un acto público”. De todas formas, negó haberse contactado con el jefe de Policía del departamento: “Cuando yo me fui me dijeron que no había ningún detenido”. En tanto, la vicepresidenta Lucía Topolansky también aseguró ayer que a Bonomi lo empujaron.

Ayer, varios actores políticos y sindicales dijeron a la diaria que la situación fue extraña y sugirieron que se trataría de un maniobra política. Algunos vincularon a Suárez con el Partido Nacional (PN), y en especial con el diputado de Alianza Nacional Mario Ayala.

Silvio Ríos, diputado por Artigas del Frente Amplio (FA), emitió un comunicado ayer en el que asegura que el incidente fue un hecho “planificado y auspiciado por actores políticos locales, dirigentes del PN y del resto de la oposición”, y además recuerda que “el movimiento Un Solo Uruguay y algunos plantadores de tabaco se manifestaron al borde de la ruta sin que hayan sufrido ningún tipo de inconvenientes”. “La actitud de estas personas fue una provocación”, sostuvo.

En conversación con la diaria, Ayala dijo que ha trabajado con los tabacaleros, pero negó haber planificado la intervención. El diputado contó que encontró a los manifestantes en la ruta y dijo que su idea era mostrar la pancarta cuando el presidente pasara, pero como no lo pudieron hacer se trasladaron al acto. “Es gente de trabajo, son familias muy humildes”, aseguró. No obstante, comentó que además de plantar tabaco, Suárez es funcionario de la Intendencia de Artigas y también fue candidato a edil en las últimas elecciones por Alianza Nacional. Ayala, que estaba presente en el acto, negó que los tabacaleros hayan entrando empujando. “No digo que no hubo ningún roce, pero no agredieron a nadie, de ninguna manera. Ahora están buscando la vuelta para ver cómo hacen para justificar el atropello”, sostuvo. El nacionalista dijo que los detenidos están estudiando la posibilidad de hacer una denuncia porque “fueron violentados en sus derechos de libertad de expresión”.

En tanto, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió ayer un comunicado en el que asegura que la detención de los manifestantes afecta “de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”. La institución reafirma que “las manifestaciones públicas pacíficas son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión”, por lo que “el Estado debe, por tanto, garantizar en todas sus formas el ejercicio de estas libertades de expresión, reunión y protesta pacífica, brindando protección a todas las personas, incluyendo a los propios manifestantes”.

Por su parte, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo que Bonomi “no es violento ni agresivo ni poco tolerante, pero ayer [por el lunes] se equivocó, y cuando las personas se equivocan en una sociedad democrática hay que admitirlo y punto”, dijo a Canal 12. En tanto, Silvia Marrero, secretaria general del Sindicato Autónomo Tabacalero (SAT), aseguró a la diaria que los manifestantes no están afiliados al sindicato. “No los conocemos como tabacaleros organizados”, dijo. Hoy el SAT emitirá un comunicado para desvincularse de la situación.

En el Parlamento, el diputado Tabaré Viera (Partido Colorado) hará un pedido de informe sobre el incidente, y el nacionalista Pablo Abdala (PN) adelantó a la diaria que apoyará la solicitud.

Además del episodio con Bonomi, los periodistas y comunicadores de Artigas firmaron una nota en la que denuncian agresiones y presión por parte de la seguridad de Presidencia, de militantes del FA e incluso de Vázquez, que “declina responder preguntas a la prensa, en tono burlesco”. Entre los firmantes hay integrantes del equipo de prensa de la Intendencia de Artigas.