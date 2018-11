Lacalle Pou no le contesta a Novick: dice que si quiere “socios cooperantes”, los tiene que “cuidar”

Ayer de noche, en Che Montevideo, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la lista 4040, de jóvenes del Partido Nacional (PN), que integra el sector Dale, liderado por Carlos Enciso, intendente de Florida. Participó el senador y precandidato Luis Lacalle Pou, que antes del evento contestó varias preguntas en una rueda de prensa. Una fue sobre la propuesta de privatizar parte de ANCAP, planteada por la también senadora y precandidata del PN Verónica Alonso, y al responder Lacalle se limitó a repasar sus propuestas sobre el ente autónomo, entre las que está “la libre importación de combustibles”, sobre la base de que su precio está “cerca de 35%” por encima del que se paga en la región, “muy caro para cualquier ciudadano y para el que quiere industrializar, producir y transportar”.

Otra consulta se refirió a la posible precandidatura en el PN del empresario Juan Sartori. “Es un fenómeno, porque llegó anteayer y hace tres semanas que todos ustedes y gran parte de la opinión pública está hablando de él”, dijo Lacalle Pou, y subrayó que el suyo es un partido “de hombres y mujeres libres”, y que si Sartori cumple con los requisitos orgánicos se podrá postular. Acotó que no se ha reunido con él y que lo vio sólo “tres veces”.

Por último, le preguntaron sobre las declaraciones del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, quien sostuvo que Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti están “confundiendo a la gente” con la idea del gobierno de coalición. El precandidato dijo que si el PN gana la presidencia, por primera vez “en la historia reciente” va a haber “un gobierno multicolor”, de cuatro partidos, y que si quiere tener “socios cooperantes” los tiene que “cuidar”, por lo que su respuesta es “el silencio”.

Ya en el acto, Lacalle Pou contó que cuando tenía 17 años era “un rebelde sin causa” y le dijo a su padre que nunca iba a ser político ni abogado, pero que se alegra de haber abrazado la actividad política, porque “a pesar de muchas calenturas, el contacto con la cosa pública” lo hizo “una mejor persona”. Luego mencionó que había escuchado al ex presidente José Mujica citar la famosa frase “el hombre es el lobo del hombre”, y comentó: “¿Cómo no va a ser un relativista y mal presidente, cuando da a la especie humana por perdida? Yo la doy por ganada. Creo que todo el mundo nace bueno, y por determinadas circunstancias, que no las estoy justificando, deriva en determinadas cosas”. Agregó que no por eso piensa que sólo haya que atacar las causas del delito, y que a este gobierno le ha criticado la “falta de firmeza para decirle a la delincuencia que se acabó el recreo”. De todos modos, “si no trabajamos en políticas de inclusión, vamos a ser un aparato de represión y no vamos a terminar nunca con la generación de las causas que hacen que la excepción esté más extendida de lo que debería estar”, finalizó.