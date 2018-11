Lanzan hoy la campaña para derogar la ley trans

El 19 de octubre, tras horas de debate en la Cámara de Diputados, se aprobó la Ley Integral para las Personas Trans. Apenas tres días antes, el Senado había votado el proyecto, que llevaba un año en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. El debate fue seguido en ambas cámaras por partidarios y detractores de la ley; entre estos últimos se encontraba el diputado suplente y precandidato del Partido Nacional Carlos Iafigliola (Adelante). Hoy, a las 17.00, en la sala 7 del edificio anexo al Palacio Legislativo, Iafigliola y el diputado nacionalista Álvaro Dastugue (Esperanza Nacional) lanzarán una campaña para derogar la norma mediante un referéndum, bajo el lema “Todos somos iguales”. Para esto buscan primero reunir apoyos de 2% de los habilitados para votar (unas 55.000 firmas) antes del 25 de marzo. Si lo logran, la Corte Electoral deberá llamar a una jornada de votación, no obligatoria, en la que los interesados en promover el referéndum podrán expresar esa voluntad mediante una papeleta. Si lo hace 25% de los habilitados para votar, la Corte convocará a la consulta popular sobre la ley.

Además de Dastugue, otros integrantes de Esperanza Nacional se sumaron a la campaña de recolección, como Grisel Pereyra y Lourdes Rapalin, pero no lo harán referentes más notorios del sector, como su líder y precandidata, Verónica Alonso, y el diputado Gerardo Amarilla. Alonso dijo el viernes que firmará por el referéndum, pero no impulsará la movilización. Afirmó que si gana las elecciones nacionales derogará la norma (cabe acotar que desde la presidencia no se puede decretar la derogación de una ley; lo que podría hacer Alonso es enviar al Parlamento un proyecto para derogar la Ley Integral para las Personas Trans, que puede o no lograr mayoría). Consultada ayer por la diaria, dijo que quiere poner toda su energía en la interna. Amarilla, por su parte, dijo a este medio que no sabe si firmará. Sostuvo que está a favor de que se derogue la ley, pero que no cree que el referéndum sea el mecanismo adecuado, y que apuesta a lograr una mayoría parlamentaria en el próximo período.

Iafigliola comentó a la diaria que no sabe si esta campaña influirá de forma positiva en su precandidatura y admitió que será “un desgaste adicional”. “Lo que me interesa es que la ley caiga; si esto va a sumar o no, no lo puedo medir”, afirmó. Dastugue integra la iglesia evangélica Misión Vida para las Naciones y es yerno de su líder, el pastor Jorge Márquez, pero Iafigliola aseguró: “La adhesión que yo tengo es la de un diputado que tiene su estructura política. A mí no me vino a respaldar ninguna organización religiosa. Todos los que estuve invitando son referentes políticos y sociales, aunque esto no quiere decir que no pueda haber militantes de la iglesia que sea que estén tomando este tema”.

Acerca de la golpiza que recibió el miércoles pasado, en Salto, una mujer trans, al grito de “Ahora vas a cobrar la pensión”, Iafigliola afirmó que repudia “todo tipo de odio y discriminación” y comparó esa agresión con las manchas de pintura en la iglesia del Cordón el 8 de marzo de este año.

El diputado suplente discrepó con quienes aseguraron que el ataque respondió a las cosas que se dijeron durante el debate del proyecto de ley trans. “No sé si las cosas que se dijeron en el Parlamento pueden alentar situaciones como la del otro día en Salto. No comparto el razonamiento lineal que hicieron algunos de que esto fue responsabilidad de quienes estuvieron en contra de la ley, o de quienes votaron a favor; para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra”, opinó.

El viernes, en declaraciones a varios medios acerca de la agresión, Alonso dijo que ella advirtió durante la discusión parlamentaria que esta ley iba a generar más discriminación, porque “se les otorga una retribución económica en determinadas condiciones” a personas trans, pero, “por otro lado, hay más de 150.000 jubilados que tienen una jubilación de 11.000 pesos” y “personas que no reciben una medicación porque el gobierno les dice que no hay recursos”.