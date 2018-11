Larrañaga pidió que la unidad no sea sólo para los medios

“No hay maquillaje que no se corra, vaya si las mujeres saben. Las arrugas que se tapan seguramente después quedan a la vista, y lo que tiene que quedar es el cerno endurecido de una colectividad política que tiene que mirarse al espejo y enfrentar el desafío del presente y del mañana, abogando por la unidad, no solamente en los medios de comunicación, porque la unidad es respeto”, dijo ayer el senador y precandidato del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga (Juntos) en el acto de incorporación del Movimiento Orejanos al sector Por la Patria, liderado por el diputado Jorge Gandini. A la salida, Larrañaga aseguró a la diaria que no se refería a ningún precandidato del PN, sino a todo el partido. En su discurso dijo que los nacionalistas tienen la “obligación” de que gane el wilsonismo en la próxima interna, y juró por sus hijos que poco le importa su destino personal.

Como viene sucediendo en sus últimos actos de su sector, el senador habló varios minutos sobre la seguridad y la campaña de recolección de firmas para modificar la Constitución. “Recién acabo de ver algunas imágenes patéticas de un ministro del Interior intentando tapar un cartel de reclamo de ciudadanos de Artigas que pretendían defender la industria del tabaco y las fuentes de trabajo. Algo realmente de bochorno, porque del ridículo no se vuelve”, dijo. Larrañaga afirmó que la campaña “Vivir sin miedo” ya está dando resultado porque “todos los días se están haciendo operativos”, y acotó que son buenos pero que deberían haberse hecho antes.

A su vez, Gandini abogó por darles “protección a los buenos ciudadanos”. “Hay que cuidar la vida, la propiedad, la dignidad y el honor de los buenos ciudadanos que pagan impuestos y tienen tantos derechos humanos como otros”, sostuvo. También afirmó que el actual gobierno no tiene actitud de mando. “El progreso se logra con solidaridad, la solidaridad es para los que no pueden, los que pueden tienen que hacer un esfuerzo personal y colectivo para salir adelante. El país no necesita solamente un presidente, necesita un líder [...], que sea capaz de tomar decisiones y enfrentar [...]. Estamos cansados de los políticos que miran la encuesta para hacer lo que la gente quiere”, aseguró.

El Movimiento Orejanos es encabezado por el ex precandidato Juan Andrés Ramírez Saravia, hijo del ex ministro del Interior Juan Andrés Ramírez, quien ayer estuvo presente en el acto.

En conversación con la diaria, Ramírez Saravia dijo que espera que Larrañaga sea el próximo presidente, que Gandini sea electo senador y que él y Álvaro Viviano se conviertan en diputados. “Por la Patria es un techo muy místico y hay que tener la mira muy alta para integrarlo”, opinó. Consultado sobre la precandidatura de Juan Sartori, respondió: “No opino porque no lo conozco. No se quién es, nunca lo vi, nunca lo traté, no tengo su teléfono, nunca lo vi en Uruguay”.

Además de Ramírez Saravia, otros dirigentes se suman en estos días al bloque liderado por Larrañaga. El viernes que viene lo hará Richard Fonseca, dirigente de Cerro Largo, quien lanzará su candidatura a la diputación con la Lista 34. En Colonia lo hizo Alfredo Martínez, que ocupó en 2005 y 2006 el cargo de secretario general de la intendencia durante el gobierno departamental de Walter Zimmer, y cuando este renunció para dedicarse a la campaña, en febrero de 2009, lo suplió hasta el fin del período, en julio de 2010. Hoy Zimmer forma parte del sector Mejor País, que promueve la precandidatura de Enrique Antía, actual intendente de Maldonado.