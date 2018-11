Martínez considera que Sendic no tendría que ser candidato al Senado

El intendente de Montevideo y precandidato presidencial por el Frente Amplio (FA) Daniel Martínez dijo, en el marco de una entrevista que se publicará este sábado en la diaria, que la ética tiene que ser una de las banderas del FA y que en eso la izquierda debe ser “rigurosa y transparente”.

En ese sentido, Martínez comentó que está trabajando con la idea de crear una “especie de secretaría de transparencia”, que intentará impulsar en un eventual cuarto gobierno del FA. La intención, según adelantó, es que la Junta de Transparencia y Ética Pública tenga un rol preponderante dentro de ese nuevo organismo e insumos adecuados para “controlar” y analizar” las declaraciones juradas que le llegan. El precandidato hizo hincapié en la importancia de un “uso correcto de los dineros públicos” y considera que hay que dar “un salto en calidad” creando una “institucionalidad diferente, empoderándola y dándole recursos como para que realmente controle”.

También se refirió al caso del ex vicepresidente Raúl Sendic y al accionar de él en la fuerza política. El intendente señaló que el FA hizo “caer a un vicepresidente en un Plenario Nacional” y aseguró que nunca vio a “otro país tomar una decisión de esa forma”. Además, destacó que si bien “nadie dijo que se llevó plata para la casa”, Sendic “no cumplió con los estándares éticos”, se apartó “de una línea de conducta” de la coalición de izquierda y usó un “instrumento de manera incorrecta”. “Hay quien dice que es lo mismo robar 100 hojas de papel que recibir una coima por una licitación, y yo estoy de acuerdo. Conceptualmente es lo mismo”, manifestó. Con base en estas apreciaciones, Martínez opinó que el ex vicepresidente no tendría que ser candidato al Senado, como anunció que se propone hacer.

En cuanto a la propuesta de algunos grupos de expulsarlo de la fuerza política, respondió: “No he meditado sobre el tema. Pero tampoco creo en los Torquemadas. Si se hubiera comprobado enriquecimiento, era otra cosa. Hay que verlo”. Cuando se le señaló que se plantean medidas más duras contra Sendic en nombre de “valores seregnistas”, el intendente capitalino reflexionó: “Yo me siento tan seregnista como el que más, porque creo que [el general Liber Seregni] tenía un proyecto político a largo plazo, él tenía concepción de política de Estado, una concepción de la ética absolutamente rigurosa y aparte creía en el diálogo, aun con los que pensaban diferente para avanzar en el proyecto país. Me siento absolutamente identificado”.