Miranda y Bayardi recibieron a congresistas de Perú

El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, recibió ayer, junto al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la fuerza política, a los congresistas peruanos Marco Arana, Wilbert Rozas y Humberto Morales, del Frente Amplio de su país, quienes expresaron su opinión contraria a que Uruguay le otorgue asilo político al ex presidente peruano Alan García. “Él no está siendo investigado por sus ideas o su participación política, sino por corrupción. Sería preocupante que se le pudiera conceder la figura de un perseguido político. En Perú las instituciones son débiles pero no hay nadie perseguido por sus ideas”, sostuvo Arana en una conferencia de prensa tras las dos horas que duró la reunión.

Luego, Bayardi aseguró que él y Miranda se limitaron a tomar nota: “Les dijimos expresamente que si bien Uruguay tiene una vasta trayectoria en estos temas, esta era una decisión que no pasa por la fuerza política sino por el Ejecutivo”. El ex ministro sostuvo que el FA no debe expedirse antes de escuchar los fundamentos del Poder Ejecutivo.

También ayer la cancillería uruguaya confirmó, por medio de un comunicado, que recibió la documentación proporcionada por el gobierno peruano acerca de la solicitud de asilo diplomático de García, “que está siendo analizada en los niveles correspondientes”. “El ex presidente Alan García permanece transitoriamente en la Embajada del Uruguay en Lima, hasta tanto se adopte una decisión sobre la pertinencia de la solicitud”, se limitó a informar el ministerio.