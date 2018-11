Mujica y Amado a la investigadora de financiamiento de partidos

El ex presidente José Mujica será citado por la Comisión investigadora de financiamiento de partidos políticos que está funcionando en la Cámara de Diputados. Todavía no está confirmada la fecha, pero según dijo el presidente de este cuerpo, el nacionalista Alejo Umpiérrez, se espera que el ex mandatario participe en la sesión del 26 de noviembre, o en su defecto en la del 3 de diciembre.

Mujica será convocado por la condonación que durante su gobierno se le hizo al grupo Casal por la deuda que mantenía con la Dirección General Impositiva por unos 100 millones de dólares a cambio de que el empresario Francisco Casal no iniciara acciones contra el Estado por el congelamiento de sus cuentas.

Ayer, el actual vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Daniel Borrelli, asistió a la comisión en calidad de ex fiscal del gobierno durante la presidencia de Mujica. Allí, aseguró que en aquel momento consideró que Casal no tenía una deuda con la DGI. “Discrepé con el dictamen de la DGI, con la opinión de varios catedráticos de derecho tributario”, dijo en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.

En tanto, Umpiérrrez informó que en la sesión del 19 de noviembre se citará al diputado Fernando Amado, ex integrante del Partido Colorado, por sus declaraciones acerca de Cambio Nelson, ya que según el legislador existía un conocimiento público de su red de tráfico de influencias.