Mujica y su ausencia en el Foro de Pensamiento Crítico: “No debo contribuir a crear obstáculos subjetivos”

Por medio de una carta dirigida al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el ex presidente José Mujica explicó por qué no asistió al primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico que se está desarrollando en Buenos Aires, en cuya inauguración del lunes estuvieron presentes las ex mandatarias de Brasil y Argentina, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, respectivamente. Si bien se esperaba que Mujica también participara, el ex mandatario declinó hacerlo e hizo públicos los motivos en una carta firmada el jueves y dada a conocer ayer.

En la misiva, Mujica recordó que hace “mucho tiempo” que se había comprometido “a participar en un evento sobre la Integración Latinoamericana”, pero que en los últimos días “los medios de prensa cultivan la imagen de una contra Cumbre [en relación con la del G20] y eso está instalado en el imaginario de nuestras sociedades”. “Entiendo que no es esa la intención de Clacso, pero no debo contribuir a crear obstáculos subjetivos como los que abundaron en la historia del Río de la Plata. Estoy obligado a ser muy prudente en esta tan especial coyuntura y colaborar con el interés de mi gobierno y mi pueblo. Por estas razones lamento no poder cumplir el compromiso acordado”, finalizó.