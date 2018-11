Nin Novoa no descartó postularse a la Intendencia de Cerro Largo

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo ayer que “añora” su período al frente de la Intendencia de Cerro Largo y que no descarta presentarse en las próximas elecciones departamentales de 2020, aunque no ha definido esa posibilidad.

En declaraciones a La Voz de Melo, Nin Novoa respondió ante la pregunta de si volverá a postularse a nivel departamental: “No sé... Vamos a ver”. Si bien su sector, Alianza Progresista, no maneja formalmente esa posibilidad, algunos dirigentes han especulado con esa posibilidad en la interna. De hecho, el ministro confesó que efectivamente “hay gente que lo plantea”. “Añoro mucho [aquel período]”, agregó.

Nin Novoa fue intendente de Cerro Largo durante casi diez años, electo en 1984 y reelecto en 1989, en ambas ocasiones como candidato del Partido Nacional (PN), del que se alejó en 1994 para fundar el Encuentro Progresista, junto al Frente Amplio (FA) y al Partido Demócrata Cristiano, entre otros. Entonces comenzó su trayectoria política en escala nacional: ese año fue candidato a vicepresidente en una fórmula encabezada por Tabaré Vázquez, que se repitió en en 1999 y en 2004, cuando finalmente ganó las elecciones nacionales.

Cerro Largo es uno de los tantos departamentos en los que el FA nunca se ha hecho fuerte. En las pasadas elecciones la izquierda hizo una fuerte apuesta para ganar por primera vez allí, pero apenas alcanzó 33% de los votos, frente al 60% del PN.

Pablo Guarino, quien fue candidato a intendente en 2014 por el sector político de Nin Novoa, Alianza Progresista, sostuvo que para la agrupación departamental sería “estupenda” una postulación del actual canciller a la intendencia. “No habría mejor candidato, y además, en la dirigencia del FA también se lo ve con muy buenos ojos”, sostuvo.

Guarino dijo que si bien no ha habido una conversación formal sobre el asunto con Nin Novoa, al canciller se le hicieron algunas consultas informales, y su respuesta fue similar a la que dio a conocer mediante la prensa.

Más cauto fue el socialista Yerú Pardiñas, que se postuló a la intendencia en 2009 y 2014, y en ambas oportunidades resultó derrotado por el actual titular de la comuna, el nacionalista Sergio Botana. Admitió que la candidatura de Nin “es una posibilidad que algunos han planteado, que está sonando”, y si bien sostuvo que “tendría un potencial tremendo”, dado el “enorme prestigio y relevancia” del actual canciller, prefirió no aventurar si lo apoyaría o no, limitándose a señalar: “Soy un hombre de partido y no hemos discutido el tema de las candidaturas”.

En tanto, el otro candidato por el FA en 2015, el diputado Alfredo Fratti, del Espacio 609, consideró que Nin Novoa “le daría jerarquía a la lucha política y fortalecería la posibilidad de que la fuerza política alcanzara la intendencia”, pero tampoco se animó a adelantar si apoyaría al actual canciller, y sólo comentó que “lo importante es que esté en carrera”.

Más allá de los apoyos que logre Nin Novoa, los dirigentes departamentales del FA son conscientes de la importancia que tendría contar en 2020 con el único frenteamplista que fue intendente de Cerro Largo. Y entre tantas especulaciones, el canciller dio un mensaje directo sobre su estrecha relación con el departamento: confirmó su participación en la despedida del año de Alianza Progresista de Cerro Largo, que se realizará el 21 de diciembre en Melo.