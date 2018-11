Se lanzó el Mes de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Ayer en el Teatro de Verano Ramón Collazo se lanzó el Mes de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que este año se desarrollará bajo la consigna: “Dale voz a tus derechos” priorizando la protección, promoción y garantía del derecho a la identidad, la participación, vivir en familia, la educación, la no violencia, la recreación, la salud, la no discriminación. La actividad central fue el ensayo de El Coro más Grande del Mundo, integrado por 2.000 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 30 instituciones. Este coro va a alentar a la selección uruguaya de fútbol femenino que participará en el Mundial sub 17 que comenzará este mes en Uruguay, interpretando la canción “Uruguay nomá” del coro Giraluna.