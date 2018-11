Según Lacalle Pou, el gobierno no tiene “agenda” ni “rumbo” y “desechó” el ejercicio de la autoridad

El Club Cordón decorado con banderas uruguayas y globos blancos y celestes acogió ayer a decenas de personas para festejar los diez años y la despedida del año de la lista 404 del Partido Nacional (PN). Militantes entonaban cánticos entre cornetas, matracas y bombos. Un clima de fiesta, con caras pintadas y pelucas azules, recibió a los dirigentes principales de la agrupación. Más tarde llegó el senador y precandidato a la presidencia por el PN Luis Lacalle Pou, quien brindó un discurso tras palabras de agradecimiento de algunos diputados y senadores nacionalistas.

Lacalle Pou comenzó por recordar la formación de la lista 404, los obstáculos que debieron sortear sus fundadores y algunas anécdotas de hace una década. Al respecto comentó que “si esta lista existe es gracias al atrevimiento de unos pocos”, y destacó la continua generosidad de quienes forman parte del grupo, que ha permitido en estos últimos cuatro años presentar propuestas, controlar, investigar y hacer denuncias sobre la gestión del gobierno. Además, afirmó que el momento que atraviesa la lista lo tiene “muy ilusionado”.

El precandidato se refirió también a las declaraciones del presidente de la República, Tabaré Vázquez, sobre la decisión de no abrir el corralito mutual porque hay “una manga de sinvergüenzas en el medio”, y opinó que tales dichos son la “confesión más triste de un presidente”. Por otra parte, sostuvo que eso demuestra que el gobierno “ha desechado el ejercicio legítimo de la autoridad”, además de no tener “agenda” ni “rumbo”. “La renuncia al ejercicio legítimo a la autoridad no va en detrimento de los gobernantes, va en detrimento del pueblo” y la “autoridad que no se ejerce, se pierde”, sentenció.

Hubo asimismo apreciaciones de Lacalle Pou sobre los precandidatos del Frente Amplio (FA), Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez. Aseguró que los cuatro estuvieron vinculados de algún modo con este tercer período de gobierno de su partido, y que no pueden decir, “como cuando éramos gurises, ‘yo no fui’”. “Todos fueron, todos saben, todos decidieron. Ninguno puede decir ‘yo no sabía de ANCAP ni de Pluna’”, aseveró.

Sobre las propuestas de los precandidatos oficialistas en las últimas semanas, el senador comentó que algunas le parecen “sensatas” (no especificó cuáles), pero preguntó si “hay necesidad de esperar al próximo gobierno” y “por qué no lo hacemos todos juntos ahora”. Alegó que los cuatro tienen la posibilidad de hacerlo, ya que el FA tiene mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo es de “un solo color”.

También señaló que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, propuso prohibir que quienes se desempeñan como directores de empresas puedan ser candidatos, pero esperó para hacerlo a que renunciaran los frenteamplistas que ocupaban ese tipo de cargos de empresas públicas y van a participar en la próxima campaña electoral. De todos modos, aclaró que está de acuerdo con la iniciativa y dispuesto a votarla, con independencia de quién gane en 2019.

“La gente del FA fue a la feria de Tristán Narvaja, compró una jaula llena de cucos y los está largando. Dicen que si ganan los blancos cortan los planes sociales [...]. Primero, es una falta de respeto, y segundo, es no entender que el Estado social uruguayo es más viejo que el agujero del mate y ha sido creado por todos los partidos políticos”, concluyó.