Senadora nacionalista considera que candidatura de Sartori es una estrategia de Mujica

Desde que se anunció que el empresario Juan Sartori sería precandidato por el Partido Nacional (PN), su eventual postulación ha generado un notorio rechazo en algunos dirigentes blancos. Uno de los que más lo han criticado es el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, que la semana pasada dijo en una entrevista con Océano FM que la llegada a Uruguay de Sartori y su pasaje a la política tiene “mucho olor” a “querer venir a subirse a un sistema abierto, inocente, confiado y confiable, para buscar otro objetivo”. Gandini señaló que se trata de “alguien que no vive en el país y ha estado lejos de él, que no estaba afiliado al partido hasta hace cuatro semanas, que no ha perdido una noche por el partido”. “No lo conocemos de ninguna actividad, de ninguna agrupación vinculada, no sabíamos ni siquiera que es blanco”, añadió, y comentó incluso que, si se entrevista con él, le pedirá que le cante la “Marcha de Tres Árboles”, el himno del Partido Nacional. “¿Sabrá quién es [Manuel] Oribe este señor? Le voy a preguntar si en la bandera del partido el blanco va arriba o abajo”, ironizó.

El fin de semana se sumaron otras críticas desde la interna nacionalista a Sartori, y entre ellas se destacó la de la senadora Carol Aviaga, quien dijo a Montevideo Portal que el empresario tenía vínculos con el oficialismo. “Lo que sé de él es que en esa época Union Agriculture Group [UAG, empresa que dirigió Sartori] recibió mucho dinero del gobierno de [José] Mujica, que era el gobierno de todos los uruguayos”, sostuvo. Aviaga incluso aseguró que su eventual postulación “es puro humo”: “Yo lo que sé es que el vínculo certero de este señor con la política uruguaya es a través del gobierno de Mujica, que le dio más de 40 millones de dólares [por intermedio del Banco República] y [UAG] no los devolvió [la empresa asegura haber pagado más de 50% de la deuda]. Ese es el único vínculo certero en política que tiene con el Uruguay”. Para la legisladora, la postulación de Sartori es “una estrategia del propio Mujica y de su gente para generar que estemos hablando de esto y no de otras cosas, como Envidrio, por ejemplo”. Consultada por la diaria acerca de esas declaraciones, Aviaga dijo que prefería no hablar más sobre el tema.