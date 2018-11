Sendic reafirmó que encabezará la lista 711 al Senado

El ex vicepresidente Raúl Sendic, líder de Compromiso Frenteamplista (lista 711), reafirmó que será el primer candidato al Senado de ese sector en las elecciones del próximo año. Lo hizo el sábado, antes de participar en una reunión del comité de base de Lomas de Solymar, y añadió que si el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) –que se llevará a cabo a mediados de diciembre– opta por inhabilitar su candidatura, acatará la decisión, pero que de todas formas hará campaña, porque está convencido de que todos los frenteamplistas tienen que “sumar para que haya un cuarto gobierno del FA”.

Sostuvo también que los precandidatos del FA, Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez, le han dedicado más tiempo a “hablar de Sendic” que a las dificultades de los uruguayos relacionadas con el desempleo, la vivienda, la educación, el salario y la seguridad, y llamó a los cuatro a colocar en el centro de la preocupación de la coalición de izquierda “las necesidades de nuestra gente y los problemas que está viviendo a pesar de todo lo que hemos avanzado”. En su opinión, hay “cierto agotamiento” del proyecto económico del FA que la gente percibe, y los precandidatos “tienen que hacer propuestas al respecto”.

En ese sentido, durante una entrevista con Radio Montecarlo el mismo sábado, el ex vicepresidente señaló que “esperaba que Bergara –que es economista y que ha estado al frente del Ministerio de Economía [y Finanzas] y en la presidencia del Banco Central [del Uruguay]– tuviera propuestas alternativas” que “permitieran tener esperanza sobre cómo va a desarrollarse la economía en un próximo gobierno”, pero que “lamentablemente” los precandidatos “han tomado un camino equivocado”. “Mientras la derecha habla de los problemas de seguridad y de trabajo, nosotros nos concentramos en darnos palo entre nosotros”, comentó.

El líder de la 711 también planteó que su sector no tiene definido qué precandidatura apoyará. “Yo me inclino por aquellos que nos acerquen otra vez a la base social del cambio” y “que trabajen las propuestas que permitan recuperar la base transformadora del FA”, acotó. Manifestó que es un tema que están analizando entre los integrantes del sector a partir de los planteos de los precandidatos, y que Compromiso Frenteamplista ha estado trabajando, de cara al Congreso del FA, sobre cuestiones programáticas, en particular sobre política económica, de vivienda, de educación y de seguridad.

Ante la pregunta de una periodista sobre la conveniencia para la imagen del FA de su postulación al Senado, Sendic afirmó que no existen mediciones científicas que indiquen que su participación en la campaña pueda disminuir las adhesiones al oficialismo. Por el contrario, aseguró que “hay gente que va a votar al FA porque estoy”. “Muchos de los que me han cuestionado dentro del FA no se han movido de sus sillones todavía. Ojalá que salgamos todos a hacer campaña, porque si no, las elecciones no se ganan”, comentó.

El viernes la diaria adelantó un fragmento de la entrevista con Martínez publicada el sábado, en la que el intendente sostuvo que Sendic no tendría que ser candidato al Senado porque “no cumplió con los estándares éticos”, se apartó “de una línea de conducta” de la coalición de izquierda y usó un “instrumento de manera incorrecta”. Es similar la opinión que sobre el mismo asunto tiene Bergara, quien apoyó la inhabilitación de Sendic por “faltas éticas”. El fin de semana, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se sumó a la lista de frenteamplistas que están a favor de aplicar una sanción a Sendic y contra su candidatura. Astori recordó, en diálogo con Subrayado, que el Tribunal de Conducta Política del FA dictaminó que “Raúl Sendic practicó una conducta inaceptable desde una responsabilidad de gobierno muy importante”, y opinó que por ese motivo la fuerza política “no puede ni debe ignorar este fallo”, sino que “tiene que proceder a la sanción de Raúl Sendic”.

Consultado al respecto, Sendic sostuvo que no le molestaron las declaraciones de Astori, y reiteró que lo que le preocupa es que no se hable de los problemas sociales que había mencionado antes. “Yo no creo que el problema principal de los uruguayos sea Sendic”, expresó. “El tema de la ética a todos nos preocupa, todos somos defensores de la ética. En particular, tengo la satisfacción de que pudieron hacer un escaneo absoluto de toda mi trayectoria, de mis propiedades, patrimonio, cuentas bancarias, y el propio fiscal que estuvo en la causa tuvo que reconocer públicamente que no hubo jamás enriquecimiento ilícito. [...] Ojalá todos estuviéramos en las mismas condiciones de poder tener ese escaneo, esa investigación y pudiéramos salir igual de indemnes”, añadió.

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou también se refirió al anuncio del ex vicepresidente de que continuará en campaña. y comentó: “Ahora [los frenteamplistas] se sacan el lazo con la pezuña, compraron una gran palangana, un jabón Bulldog y se lavan las manos, la gran Poncio Pilato. Antes todos lo defendían, ahora el hombre está más solo que perro malo”. Esas declaraciones de Lacalle Pou causaron la risa de Sendic, quien comentó: “No le voy a contestar, me hizo gracia”. “Me quedo con la definición”, añadió.